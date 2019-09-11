"Автономию для Закарпатья": Земан захотел разобраться с Зеленским

Скандальный президент Чехии Милош Земан встретился с членами "Всемирного Совета подкарпатских русинов" и обсудил с ними вопрос "большой автономии Закарпатской области в Украине".

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине. Некоторые из них также известны тесными контактами с Россией, передает "Радио Свобода".

Так, Земану пожаловались, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру". В ответ он пообещал, что "об их проблемах будет говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским".

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Среди участников встречи в резиденции Земана был Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме.

Зеленский и Земан, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

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