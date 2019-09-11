Главная Новости
11 сентября • обновлено в 11:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Автономию для Закарпатья": Земан захотел разобраться с Зеленским

22.6т Читать материал на украинском

Скандальный президент Чехии Милош Земан встретился с членами "Всемирного Совета подкарпатских русинов" и обсудил с ними вопрос "большой автономии Закарпатской области в Украине".

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине. Некоторые из них также известны тесными контактами с Россией, передает "Радио Свобода".

Так, Земану пожаловались, что "украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру". В ответ он пообещал, что "об их проблемах будет говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским".

Новости
Друг Путина Земан предложил изменить Конституцию Украины

Среди участников встречи в резиденции Земана был Василий Джуган - председатель Всемирного Совета подкарпатских русинов в Чехии, его заместитель Михаил Тяско, а также Дмитрий Сидор, православный священник УПЦ (МП), осужденный в 2012 году в Украине (на три года условно) по обвинению в сепаратизме.

Зеленский и Земан, иллюстрация

Зеленский и Земан, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Милош Земан Владимир Зеленский
Место
Чехия
Поделиться в Facebook
84
Комментарии
372
49
Смешно
24
Интересно
51
Печально
81
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Можно подумать, что чехи что-то там у себя там признают и да и вообще кто либо. А вот то, что лишний раз потыкали палкой голодоморенных - хорошечно. ))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Правду не дают писать! Обозу нужен только срач и матерщина!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ооо, вот это свобода слова! Это я понимаю! Срач и матерщину никогда не удаляют, а как начинаешь писать неудобные вещи, правду, на которую возразить нечего, так сразу комменты исчезают!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Обращайтесь в ЕСПЧ. ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel