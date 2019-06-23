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Автомобили, дома, счета в банках: всплыла информация о богатстве Смешко

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Бывший глава СБУ Игорь Смешко, который баллотируется в Раду во главе партии "Сила и честь", за годы вне политики успел обзавестись весьма доходным бизнесом.

Как пишет "Страна", Смешко является конечным бенефициаром ООО "Лагуна", которое специализируется на гостиничном бизнесе на Закарпатье.

Хотя доходы (пенсия) генерал-полковника в отставке составляют всего порядка 20 тысяч гривен в месяц, на банковских счетах он держит $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными.

Еще Смешко владеет аж 14 земельными участками общей площадью более 7 га, жилым домом площадью 406,6 кв. м в селе Музычи под Киевом, столичной квартирой на 37,7 "квадратов" и 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве.

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Смешко также указал незавершенное строительство двух жилых домов на 143,7 кв. м и 510 кв. м в селе Музычи Киево-Святошинского района. Еще владеет одним местом для парковки в столице площадью 16,3 кв. м.

В то же время его жене Юлии принадлежит земельный участок площадью 551 кв. м (Фонтанка, Одесская область) и 8750 кв. м (Гореничи под Киевом), 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве, квартира площадью 127,8 кв. м в пгт Кореиз (Ялта), нежилое помещение площадью 140,3 кв. м в Киеве, три места для машины в Киеве. На жену Смешко записано три автомобиля: Lexus RX 350 2011 года выпуска, Lexus ES 250, 2016 г. в., Nissan Almera, 2008 г. в.

Еще семья Смешко пользуется базой отдыха площадью 2269,1 кв. м и землей площадью 12 960 кв. м в селе Рыбаковка Николаевской области, которые принадлежат фирме жены ООО "Бизнес Консалтинг Центр".

Игорь Смешко

Игорь Смешко

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Тег
Партия "Сила и честь"
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
наел щеки себе-наем и вам .
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