Аваков – на выход? В "Слуге народа" задумали отстранить главу МВД

В партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что рассчитывают на то, что Арсен Аваков не продолжит возглавлять Министерство внутренних дел.

С таким заявлением выступил четвертый номер списка пропрезидентской политсилы Давид Арахамия (Браун), пишет "Громадське".

"Я надеюсь, что нет (не будет министром внутренних дел. – Ред.). Хотя он много в избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы", – сказал кандидат в народные депутаты.

Арсен Аваков UNPP

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что единственный министр, который заслужил остаться на своем посту, – это глава МВД Украины Арсен Аваков.

Также он не исключал, что при новой власти Аваков может занять кресло премьер-министра.

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