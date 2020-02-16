"Володя, ты..." Арахамия рассказал о личном общении с Зеленским

Лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским на "ты".

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Арахамия пояснил, что он из ІТ-сферы, где это принято. Таким же образом он общался с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

Владимир Зеленский и Давид Арахамия Коллаж

"Со всеми на "ты"... Мне сейчас и с вами тяжело на "вы", потому что в ІТ-мире всегда "ты", – сказал он журналистке.

"У вас есть неформальные коммуникации в оси президента? Можете выпить по рюмке вина?" – спросила журналистка "Прямого".

"Я могу все. Вы же видите, я пришел в Офис президента и первым что сделал – встретил там журналиста, который не мог пройти с ноутбуком. Я говорю: "А почему с планшетом можно, а с ноутбуком нельзя?" Тогда все надо мной смеялись, потому что я сменил дресс-код, чтобы можно было прийти так, как ты ходишь, а не только в костюме... Это заняло четыре с половиной месяца", – ответил политик.

Как писал OBOZREVATEL, Давид Арахамия также заявил, что в парламентской фракции "Слуга народа" нет группы прямого влияния украинского олигарха Игоря Коломойского. Однако существует его так называемая "орбита".

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