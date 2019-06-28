Сегодня 23 годовщина Украинской Конституции.

За это время Конституцию трижды насиловали в угоду меняющейся политической конъюнктуры - в 2004, 2010 и 2014 годах.

На сегодня в Украине отсутствует легитимный и актуальный текст Конституции.

Не замечать этого глупо. Не наводить порядок в этом вопросе - преступно.

Нужно наконец дать ответ на вопрос - какое государство мы строим? Парламентскую республику или Парламентскую-Президентскую.

У действующего созыва Верховной Рады не было политической воли, чтобы разрешить эту проблему украинской государственности.

Да и Президент Порошенко не горел желанием ограничивать свои полномочия.

Будущий Парламент в лице проукраинских партий "Слуга народа", "Голос", вместе с Президентом, должны будут разрубить этот гордиев узел, и заложить прочный фундамент для будущих поколений украинцев.

Конституция - это живой организм. Не нужно бояться ее менять, если целью изменений является повышение эффективности работы государства в интересах общества при условии сохранение баланса и разделения ветвей власти. И конечно при условии чёткого соблюдения процедуры внесения изменений.

Скажу и я несколько слов о том, какие на мой взгляд нужны изменения в Украинскую Конституцию.

1. Необходимо завершить попытку Конституционной реформы 2015 года, ликвидировать неэффективную полуразложившуюся систему областных и районных государственных администраций. Исполнительная власть на местах должна быть передана исполнительным комитетам местных советов. Не может и не должен Президент отвечать за коммунальное хозяйство Тячивского или Миргородского района. Сильное местного самоуправление будет основной богатства и процветания всей Украины. Эти изменения необходимо вносить уже сейчас, чтоб будущие выборы в местные советы прошли на основе обновлённой Конституции.

2. Обязательно нужно расширить и уточнить раздел Конституции описывающий процедуру создания и роспуска парламентской коалиции, основных принципов её функционирования и ответственности за работу исполнительной власти. Избиратели должны чётко понимать, что именно партии вошедшие в коалицию, избравшие Правительство отвечают за работу исполнительной власти. И обновлённая Конституция должна им в этом помочь. А то даже судьи Конституционного суда недавно отказались отвечать на вопрос была или не была коалиция в пока ещё действующем созыве Рады:)).

3. Я убеждён. в том, что Украине нужен двух палатный парламент. При этом наличие Верхней Палаты не означает федерализацию Украины. Напротив, это сделает государство ещё более сильным и сплоченными. Польша федеративное государство ? Нет! А парламент двух палатный. Франция - аналогично. Зачем нужен двух палатный парламент ? Все просто. Он нужен для разработки и принятия более качественных и сбалансированных Законов. Как происходит законотворчество сейчас в Верховной Раде? Небольшая группа лиц, имеющая "золотую акцию" или популистов могла протянуть в бюджетную ночь какую нибудь коррупционную правку и поставить Президента с ситуацию, что ему придётся накладывать "вето" на Закон о бюджете или важные правки налоговый Кодекс 98 из которых хорошие и только 2 плохие. Верхняя палата уравновешивает популизм, глупость или коррупцию порождённую в нижней палате. А для Президента желающего узурпировать власть - Верхняя Палата Парламента станет дополнительным препятствием.

4. Я поддерживаю введение уголовной ответственности за не персональное голосование народных депутатов и депутатов местных советов с одновременным изменением процедуры принятия решений в ВРУ. Я думаю, что не меньше 7-8 законов из 10 раньше принимались благодаря так называемому "кнопкодавству". Часто это были хорошие и правильные Законы, которые иначе были бы просто провалены Верховной Радой. Если оставить существующую процедуру принятия решений (226+226) и вести уголовную ответственность за не персональное голосование - Парламент будет просто парализован и не сможет полноценно функционировать. В этом вопросе не нужно "изобретать велосипед", а стоит заимствовать успешный опыт парламентских процедур Польши, Израиля или США.

5. Депутатскую неприкосновенность необходимо не отменить, а ограничить. В мире есть аспот.

6. И конечно, будущий Парламент просто обязан вернуть гражданам возможность защищать себя самостоятельно в судах по гражданских и административных делах. Нигде в мире, кроме Украины не существует монополии адвокатов закреплённой в Конституции! В 2016 году нездоровый лоббизм ряда лиц из окружения Петра Порошенко привёл к тому, что с 2020 года никто не сможет самостоятельно представлять свои права в суде даже по мелким спорам даже если у гражданина будет докторская степень по праву.

Также будущей Верховной Раде необходимо будет завершить работу по принятию важных Законов необходимых полного раскрытия потенциала Конституции.

Не буду утомлять читателя всем перечнем таких Законов, но я убеждён что важнейшим них, должен быть принят Закон "О всеобщем декларирование доходов граждан предусмотренный 67 статьёй Конституции.

"Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом".

Каждый украинец должен сам контролировать, сколько он зарабатывает и куда и сколько он платит налогов.

И только тогда гражданин станет самостоятельным, более требовательным к качеству власти на центральном и местном уровне.

Именно тогда каждый гражданин почувствует, что не он зависит от власти, а власть живет на его налоги и зависит от него!

С Днём Конституции, друзья!

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