Антикоррупционный суд: послы G7 обратились к украинским нардепам

Послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщается в Twitter канадского председательства в группе стран G7, суд должен заполучить доверие украинцев.

G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt. pic.twitter.com/pZ4mQerI18