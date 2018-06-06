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Антикоррупционный суд: послы G7 обратились к украинским нардепам

1.4тЧитать новость на украинском

Послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщается в Twitter канадского председательства в группе стран G7, суд должен заполучить доверие украинцев.

Послы "Большой семерки" отмечают, что панель экспертов должна играть центральную роль в выборе квалифицированных судей.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и соответствие ключевых положений закона условиям МВФ. Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины", - отмечают дипломаты.

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Как сообщает "Украинская Правда", спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутатам осталось рассмотреть менее 100 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

По его словами он будет проголосован 7 июня на утреннем пленарном заседании.

Он призвал всех депутатов к максимальной мобилизации на завтрашнем заседании.

"Завтра к обеду будет голосование за Высший антикоррупционный суд, поэтому я призываю все фракции, всех народных депутатов завтра прибыть в зал. Это будет важный и решающий день не только на этой неделе, а и на этом этапе деятельности Верховной Рады Украины", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня появилось заявление США, в котором они призвали Украину создать Антикоррупционный суд, который будет отвечать требованиям МВФ.

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