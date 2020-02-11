Война за спиной Зеленского: как проиграл Богдан и чем удивит Ермак

Первый этап масштабной кулуарной войны в команде Владимира Зеленского закончился. После 8 месяцев у власти глава Офиса президента Андрей Богдан уступил место Андрею Ермаку.

Бывший советник президента известен как неофициальный министр иностранных дел Украины и личный посланник Владимира Александровича в переговорах как с американцами, так и с россиянами. После его прихода к власти стоит ожидать усиление переговорных позиций Украины и России, а также поиска компромисса. Или другими словами – мира на Донбассе.

Что стоит за поражением Богдана и как изменится жизнь Украины после назначения Ермака – разбирался OBOZREVATEL.

Что будет дальше?

Свою должность Андрей Ермак получил на фоне 4-х месячной борьбы с Андреем Богданом.

Этому есть сразу несколько причин:

Личные проблемы Богдана, в том числе и утрата влияния, плюс прочие скандалы, небрежное отношение к коллегам;

Ермак, в отличие от Андрея Иосифовича, является человеком Зеленского, с которым он познакомился еще в начале 2000-х;

Попытка активизировать отношения Киева и Москвы. У Ермака тесные контакты с новым замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Не зря сразу после назначения Ермака пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак станет новым куратором псевдореспублик "Л/ДНР";

Учитывая последний пункт – вероятно Владимир Зеленский решил перезагрузить отношения с Россией, которые застопорились после парижской встречи. Отметим, при личном общении стороны наработали формальную дорожную карту, которая предусматривает отвод войск в отдельных участках, запрет на обстрелы и так далее. Из всего перечня удалось лишь обменять пленных в конце 2019 года.

Встреча в Париже. Ночь на 10 декабря 2019 Скриншот

По другим пунктам – все сложно, а встреча анонсировалась на середину весны 2020 года. Логично, что от Украины ждут каких-то конкретных решений, а Франция и Германия неофициально давят на президента Зеленского.

Поэтому можно предположить, что Андрей Ермак в должности главы Офиса президента возьмет в руки международное управление и, в отличие от Богдана, займется внешними вопросами уже в статусе главы ОП.

И это учитывая тот факт, что в ближайшие месяцы ожидается подготовка законопроектов по Донбассу. Тут речь пойдет как об особом статусе, так и возможной амнистии боевиков. Детали документов пока неизвестны. Не исключено, что голоса под это решение будет собирать Ермак, которому придется находить поддержку как у группы "Квартала", так и условной группы "Сороса", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и части внефракционных парламентариев.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что в пользу Ермака играют и знакомства с российскими газовыми компаниями: "Впрочем, один вопрос, похоже, Ермак в ближайшее время попытается решить – а именно возобновление прямых поставок газа из России в Украину. По нашей информации, у Ермака будет функция согласования поставщиков газа из РФ".

Еще одна интересная деталь произошла сразу после громкой отставки – Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждали упомянутую "нормандскую встречу", а также будущее минских соглашений. Не исключено, что глава государства пообещал Берлину активизацию переговоров с Кремлем.

Другие анонимные Телеграм-каналы, "Резидент" и "Женщина с косой", которые эксперты связывают с Офисом президента, в унисон пишут о грядущей отставке министра иностранных дел Вадима Прийстако. Он фактически дублировал на заднем фоне межгосударственные отношения с другими странами. А анонимный телеграм-канал "Темный рыцарь" считает, что в отставку уйдет и замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. Правда, проверить эту информацию сейчас сложно.

Кто такой Ермак. Кратко

Андрей Ермак известен прежде всего как организатор встреч главы государства с крупнейшими международными партнерами. К примеру, его фамилия фигурирует в скандале вокруг Дональда Трампа. Ведь именно через Андрея Ермака Офис президента пытался наладить взаимоотношения с руководством Белого дома, а также адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Значительное усиление Ермак получил после организации встречи в "нормандском формате" в Париже. OBOZREVATEL детально писал, что именно советник сыграл одну из ключевых ролей в подготовке личного общения Зеленского и Владимира Путина. Также за последние месяцы Ермак сопровождал главу государства в поездках в Италию, Оман и другие страны.

Андрей Ермак, Елена и Владимир Зеленский Фото от 31 мая 2016 года. Facebook/Андрей Ермак

Именно он был одним из тех людей, которые помогли привезти в Киев известного американского актера Тома Круза.

Что произошло с Богданом и какими скандалами он запомнился?

Как уже сказано выше – Андрей Богдан был одним из самых скандальных членов команды Зе. Не слаживались отношения у него и с другими влиятельными членами ОП, а также "слугами народа".

Один из влиятельных нардепов от СН еще в октябре 2019 года в разговоре с OBOZREVATEL рассказывал, что Андрей Богдан не упускал момента надавить на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Делал он это как в личных переписках, так и в групповых фракционных чатах. Это многим не нравилось.

Не слаживались отношения и с отдельными "слугами народа". Так, в комментарии OBOZREVATEL изгнанный из партии нардеп Антон Поляков рассказывал о том, что Богдан лично звонит и заставляет нардепов голосовать за нужные законы. К примеру, аналогичные методы использовались и при поддержке законопроекта о рынке земли в первом чтении. А сам Поляков прямо называл СН "Партией Богдана".

Богдан был одним из ближайших соратников президента

Хотя еще летом Андрей Иосифович входил в ближайший круг ближайших соратников президента и пользовался сильнейшим влиянием на главу государства. А по словам собеседников в монобольшинстве, глава ОП в первые месяцы президентства Зеленского советовал ему практически во всех политических вопросах.

Также в кулуарах неоднократно называли Богдана куратором правоохранительной системы и судов. Запомнился он и противостоянием с контрабандистом Ильей Павлюком. В результате непродолжительной войны, группа из 40 человек Павлюка в монобольшинстве была ликвидирована.

Также не стоит забывать о конфликте с главой СБУ и ближайшим соратником президента Иваном Бакановым. Тогда кто-то из участников конфликта даже "слил" СМИ информацию о том, что якобы руководитель спецслужбы выбил главе ОП зуб. Проще говоря – врагов у Богдана хватало.

Фото главы ОП без зуба. Этот кадр руководитель Офиса опубликовал у себя на странице

Вот еще несколько его самых громких скандалов:

Он три раза занимал государственные должности, но продолжал адвокатскую деятельность. Во времена президента Виктора Ющенко Андрей Богдан более года был заместителем министра юстиции Николая Онищука и помощником народного депутата Андрея Портнова. В это же время Богдан руководил адвокатским объединением и был действующим адвокатом. Это шло вразрез с законами о борьбе с коррупцией, об адвокатской деятельности и государственной службе.

В сентябре 2019 Богдан “порвал” информационное пространство, заявив, что во фракции “Слуга народа” есть психически больные люди. “Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать", – заявил Богдан. После нешуточного скандала ему пришлось оправдываться;

Благодаря публикации анонимного пранкера “Джокера” стало известно про возможную связь Андрея Иосифовича со скандальным застройщиком Максимом Микитасем. По его информации, за посредничество в махинациях на Богдана было оформлено с десяток квартир в одном из ЖК.

Как итог – спустя 8 месяц президентства Зеленского имеем первую громкую политическую отставку. Вероятно, за ней последует череда других увольнений.

Не зря в опубликованном сегодня интервью Зеленский заявил о "чистке" в партии власти: "Если какой-то депутат партии "Слуга народа" "зашкварился", я ощущаю на себе эту вину за то, что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все!".

А с учетом прощального обращения Богдана к своим подчиненным: "Каждый сам за себя", вопрос кадровых перестановок как в Офисе президента, так и на уровне Кабинета министров Украины не оставит себя долго ждать.

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