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11 февраля • обновлено в 22:32
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Война за спиной Зеленского: как проиграл Богдан и чем удивит Ермак

28.9т
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Первый этап масштабной кулуарной войны в команде Владимира Зеленского закончился. После 8 месяцев у власти глава Офиса президента Андрей Богдан уступил место Андрею Ермаку.

Бывший советник президента известен как неофициальный министр иностранных дел Украины и личный посланник Владимира Александровича в переговорах как с американцами, так и с россиянами. После его прихода к власти стоит ожидать усиление переговорных позиций Украины и России, а также поиска компромисса. Или другими словами – мира на Донбассе.

Что стоит за поражением Богдана и как изменится жизнь Украины после назначения Ермака – разбирался OBOZREVATEL.

Что будет дальше?

Свою должность Андрей Ермак получил на фоне 4-х месячной борьбы с Андреем Богданом.

Этому есть сразу несколько причин:

  • Личные проблемы Богдана, в том числе и утрата влияния, плюс прочие скандалы, небрежное отношение к коллегам;

  • Ермак, в отличие от Андрея Иосифовича, является человеком Зеленского, с которым он познакомился еще в начале 2000-х;

  • Попытка активизировать отношения Киева и Москвы. У Ермака тесные контакты с новым замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Не зря сразу после назначения Ермака пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак станет новым куратором псевдореспублик "Л/ДНР";

Учитывая последний пункт – вероятно Владимир Зеленский решил перезагрузить отношения с Россией, которые застопорились после парижской встречи. Отметим, при личном общении стороны наработали формальную дорожную карту, которая предусматривает отвод войск в отдельных участках, запрет на обстрелы и так далее. Из всего перечня удалось лишь обменять пленных в конце 2019 года.

Встреча в Париже. Ночь на 10 декабря 2019

Встреча в Париже. Ночь на 10 декабря 2019

Скриншот

По другим пунктам – все сложно, а встреча анонсировалась на середину весны 2020 года. Логично, что от Украины ждут каких-то конкретных решений, а Франция и Германия неофициально давят на президента Зеленского.

Поэтому можно предположить, что Андрей Ермак в должности главы Офиса президента возьмет в руки международное управление и, в отличие от Богдана, займется внешними вопросами уже в статусе главы ОП.

И это учитывая тот факт, что в ближайшие месяцы ожидается подготовка законопроектов по Донбассу. Тут речь пойдет как об особом статусе, так и возможной амнистии боевиков. Детали документов пока неизвестны. Не исключено, что голоса под это решение будет собирать Ермак, которому придется находить поддержку как у группы "Квартала", так и условной группы "Сороса", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и части внефракционных парламентариев.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что в пользу Ермака играют и знакомства с российскими газовыми компаниями: "Впрочем, один вопрос, похоже, Ермак в ближайшее время попытается решить – а именно возобновление прямых поставок газа из России в Украину. По нашей информации, у Ермака будет функция согласования поставщиков газа из РФ".

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Еще одна интересная деталь произошла сразу после громкой отставки – Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждали упомянутую "нормандскую встречу", а также будущее минских соглашений. Не исключено, что глава государства пообещал Берлину активизацию переговоров с Кремлем.

Другие анонимные Телеграм-каналы, "Резидент" и "Женщина с косой", которые эксперты связывают с Офисом президента, в унисон пишут о грядущей отставке министра иностранных дел Вадима Прийстако. Он фактически дублировал на заднем фоне межгосударственные отношения с другими странами. А анонимный телеграм-канал "Темный рыцарь" считает, что в отставку уйдет и замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. Правда, проверить эту информацию сейчас сложно.

Кто такой Ермак. Кратко

Андрей Ермак известен прежде всего как организатор встреч главы государства с крупнейшими международными партнерами. К примеру, его фамилия фигурирует в скандале вокруг Дональда Трампа. Ведь именно через Андрея Ермака Офис президента пытался наладить взаимоотношения с руководством Белого дома, а также адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Значительное усиление Ермак получил после организации встречи в "нормандском формате" в Париже. OBOZREVATEL детально писал, что именно советник сыграл одну из ключевых ролей в подготовке личного общения Зеленского и Владимира Путина. Также за последние месяцы Ермак сопровождал главу государства в поездках в Италию, Оман и другие страны.

Андрей Ермак, Елена и Владимир Зеленский

Андрей Ермак, Елена и Владимир Зеленский

Фото от 31 мая 2016 года. Facebook/Андрей Ермак

Именно он был одним из тех людей, которые помогли привезти в Киев известного американского актера Тома Круза.

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Что произошло с Богданом и какими скандалами он запомнился?

Как уже сказано выше – Андрей Богдан был одним из самых скандальных членов команды Зе. Не слаживались отношения у него и с другими влиятельными членами ОП, а также "слугами народа".

Один из влиятельных нардепов от СН еще в октябре 2019 года в разговоре с OBOZREVATEL рассказывал, что Андрей Богдан не упускал момента надавить на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Делал он это как в личных переписках, так и в групповых фракционных чатах. Это многим не нравилось.

Не слаживались отношения и с отдельными "слугами народа". Так, в комментарии OBOZREVATEL изгнанный из партии нардеп Антон Поляков рассказывал о том, что Богдан лично звонит и заставляет нардепов голосовать за нужные законы. К примеру, аналогичные методы использовались и при поддержке законопроекта о рынке земли в первом чтении. А сам Поляков прямо называл СН "Партией Богдана".

Богдан был одним из ближайших соратников президента

Богдан был одним из ближайших соратников президента

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Хотя еще летом Андрей Иосифович входил в ближайший круг ближайших соратников президента и пользовался сильнейшим влиянием на главу государства. А по словам собеседников в монобольшинстве, глава ОП в первые месяцы президентства Зеленского советовал ему практически во всех политических вопросах.

Также в кулуарах неоднократно называли Богдана куратором правоохранительной системы и судов. Запомнился он и противостоянием с контрабандистом Ильей Павлюком. В результате непродолжительной войны, группа из 40 человек Павлюка в монобольшинстве была ликвидирована.

Также не стоит забывать о конфликте с главой СБУ и ближайшим соратником президента Иваном Бакановым. Тогда кто-то из участников конфликта даже "слил" СМИ информацию о том, что якобы руководитель спецслужбы выбил главе ОП зуб. Проще говоря – врагов у Богдана хватало.

Фото главы ОП без зуба. Этот кадр руководитель Офиса опубликовал у себя на странице

Фото главы ОП без зуба. Этот кадр руководитель Офиса опубликовал у себя на странице

Вот еще несколько его самых громких скандалов:

  • Он три раза занимал государственные должности, но продолжал адвокатскую деятельность. Во времена президента Виктора Ющенко Андрей Богдан более года был заместителем министра юстиции Николая Онищука и помощником народного депутата Андрея Портнова. В это же время Богдан руководил адвокатским объединением и был действующим адвокатом. Это шло вразрез с законами о борьбе с коррупцией, об адвокатской деятельности и государственной службе.

  • В сентябре 2019 Богдан “порвал” информационное пространство, заявив, что во фракции “Слуга народа” есть психически больные люди. “Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать", – заявил Богдан. После нешуточного скандала ему пришлось оправдываться;

  • Благодаря публикации анонимного пранкера “Джокера” стало известно про возможную связь Андрея Иосифовича со скандальным застройщиком Максимом Микитасем. По его информации, за посредничество в махинациях на Богдана было оформлено с десяток квартир в одном из ЖК.

Как итог – спустя 8 месяц президентства Зеленского имеем первую громкую политическую отставку. Вероятно, за ней последует череда других увольнений.

Не зря в опубликованном сегодня интервью Зеленский заявил о "чистке" в партии власти: "Если какой-то депутат партии "Слуга народа" "зашкварился", я ощущаю на себе эту вину за то, что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все!".

А с учетом прощального обращения Богдана к своим подчиненным: "Каждый сам за себя", вопрос кадровых перестановок как в Офисе президента, так и на уровне Кабинета министров Украины не оставит себя долго ждать.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Андрей Богдан Андрей Ермак Владимир Зеленский Иван Баканов
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Офис президента скандалы
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
хорошо что ермак наконец-то вышел из тени. наших все больше у власти) такими темпами к новому году украинская область выплачивать репарации начнет)
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Waix Alex
Waix Alex
Надеемся, это приблизит победу Украины, и распад Педерации!
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха....б е н е официально дали под с р а к у..Чем ответит ж и д в а?..
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