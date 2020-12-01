Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником в сфере нацбезопасности
Алексей Арестович – украинский военный эксперт и блогер, капитан запаса ВСУ
Он является спикером делегации Украины в ТКГ
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексея Арестовича.
О новой должности спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.
Ермак официально представил Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств. Глава ОП отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.
"Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы – единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", – сказал руководитель Офиса президента.
Также среди задач Арестовича согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса", отметили в ОП.
Ермак выразил надежду, что его новый внештатный советник построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович работает на этой должности на общественных началах.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что назначению Арестовича советником и спикером делегации способствовали его "военный опыт" и компетенция в вопросах войны на востоке Украины.