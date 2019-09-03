Решил написать.
Потому что тошно смотреть как те кто ещё два месяца назад критиковали с пеной у рта абсурдность идеи переезда в новое здание АП, теперь с той же пеной стебутся, что Зе передумали переезжать.
Ребята.
Не превращайте оппозицию к власти и себя - в клоунов. Дайте им хоть что-то серьезное сначала не сделать, а потом уже топчитесь.
Не знаю какие 100 дней вы ждали.
Что анализируете?
Почему критикуете?
За что спрашиваете?!
На мой взгляд - рано.
Дайте им показать себя в работе.
Да и вообще.
Если уж совсем честно - как управленец не понимаю каких результатов от этих условных 100 дней президента можно было ожидать при отсутствии до прошлого четверга у него команды во власти - ни новых депутатов, ни новых силовиков, ни нового Кабмина.
Ну так чтоб просто поорать по старинке в зале ВР - да могёте, а по сути - их обещания, их назначения и озвученные ими пакетные предложения - приятно впечатляет.
И это меня.
Того кто точно не их симпатик.
И заметьте.
При всём этом, времени они зря не теряли и за эти самые 100 первых дней незаметно так для всех нас подготовили не хилую почву для одновременного рывка по всем направлениям сразу.
Вижу:
1. Кабмин собрали. Причём даже откровенные критики Зе признают - абсолютное большинство назначений приятно удивили. Ребята - лучшие старые, качественные новые и те чьи имена украсили бы любой Кабмин.
2. Фракция СН выглядит хоть и молодо, но очень позитивно по сравнению со многими теми пожизненными экс-депутатами у кого они выиграли. Причём это стало понятно ещё по коротким видео из Трускавца.
3. Пакет законопроектов подготовили такой, что оппозиции от ЕС придётся его голосовать вместе с властью и кусать локти, что они этого так и не сделали за прошлые 5 лет.
4. Судя по назначениям и поведению - идти на сдачу страны олигархам, которые считали Зе "своим ручным" он пока не спешит.
Для меня 100 дней после которых с президента можно начать реально спрашивать начинаются сегодня.
Именно сегодня.
Стартует его каденция и таймер начинает свой обратный отсчёт.
Только сегодня.
Он окончательно сформировал вертикаль и взял всю ответственность на себя.
Глупо не признать.
Люди в своём большинстве доверили Зеленскому практически. Абсолютную власть - дали мандат практически на любое решение.
Снимаю шляпу.
Если выполнит обещанное - все лавры его, пр*еб*т - не отмоется от своих же сторонников.
Скажу честно.
Не будучи его симпатиком и не поддерживая его на выборах, за последний месяц я больше раз ловил себя на мысли - мне это решение/назначение/скорость нравится, чем наоборот.
Уже вечером послушал его встречу с Кабмином и обозначенные цели и подумал:
- А может и правда это тот самый уникальный шанс...
Только бы не очередной п*зд*ж и н*еб*лово.
Только бы не получилось все как всегда: 5% пришедших к власти - про добро, остальные - про дерибан и наживу.
Банальная очевидность.
Любая власть - пьянит.
А абсолютная власть зачастую срывает крышу.
Об одном прошу.
Не куражьтесь от всевластия - не теряйте землю под ногами.
Точно знаю.
Именно эти ближайшие 100 дней ответят всем на все вопросы.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.