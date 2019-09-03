Решил написать.

Потому что тошно смотреть как те кто ещё два месяца назад критиковали с пеной у рта абсурдность идеи переезда в новое здание АП, теперь с той же пеной стебутся, что Зе передумали переезжать.

Ребята.

Не превращайте оппозицию к власти и себя - в клоунов. Дайте им хоть что-то серьезное сначала не сделать, а потом уже топчитесь.

Не знаю какие 100 дней вы ждали.

Что анализируете?

Почему критикуете?

За что спрашиваете?!

На мой взгляд - рано.

Дайте им показать себя в работе.

Да и вообще.

Если уж совсем честно - как управленец не понимаю каких результатов от этих условных 100 дней президента можно было ожидать при отсутствии до прошлого четверга у него команды во власти - ни новых депутатов, ни новых силовиков, ни нового Кабмина.

Новости Слабое место Зеленского

Ну так чтоб просто поорать по старинке в зале ВР - да могёте, а по сути - их обещания, их назначения и озвученные ими пакетные предложения - приятно впечатляет.

И это меня.

Того кто точно не их симпатик.

И заметьте.

При всём этом, времени они зря не теряли и за эти самые 100 первых дней незаметно так для всех нас подготовили не хилую почву для одновременного рывка по всем направлениям сразу.

Вижу:

1. Кабмин собрали. Причём даже откровенные критики Зе признают - абсолютное большинство назначений приятно удивили. Ребята - лучшие старые, качественные новые и те чьи имена украсили бы любой Кабмин.

2. Фракция СН выглядит хоть и молодо, но очень позитивно по сравнению со многими теми пожизненными экс-депутатами у кого они выиграли. Причём это стало понятно ещё по коротким видео из Трускавца.

3. Пакет законопроектов подготовили такой, что оппозиции от ЕС придётся его голосовать вместе с властью и кусать локти, что они этого так и не сделали за прошлые 5 лет.

4. Судя по назначениям и поведению - идти на сдачу страны олигархам, которые считали Зе "своим ручным" он пока не спешит.

Для меня 100 дней после которых с президента можно начать реально спрашивать начинаются сегодня.

Именно сегодня.

Стартует его каденция и таймер начинает свой обратный отсчёт.

Только сегодня.

Он окончательно сформировал вертикаль и взял всю ответственность на себя.

Глупо не признать.

Люди в своём большинстве доверили Зеленскому практически. Абсолютную власть - дали мандат практически на любое решение.

Снимаю шляпу.

Если выполнит обещанное - все лавры его, пр*еб*т - не отмоется от своих же сторонников.

Новости Зеленский начинает настоящую стодневку

Скажу честно.

Не будучи его симпатиком и не поддерживая его на выборах, за последний месяц я больше раз ловил себя на мысли - мне это решение/назначение/скорость нравится, чем наоборот.

Уже вечером послушал его встречу с Кабмином и обозначенные цели и подумал:

- А может и правда это тот самый уникальный шанс...

Только бы не очередной п*зд*ж и н*еб*лово.

Только бы не получилось все как всегда: 5% пришедших к власти - про добро, остальные - про дерибан и наживу.

Банальная очевидность.

Любая власть - пьянит.

А абсолютная власть зачастую срывает крышу.

Об одном прошу.

Не куражьтесь от всевластия - не теряйте землю под ногами.

Точно знаю.

Именно эти ближайшие 100 дней ответят всем на все вопросы.

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