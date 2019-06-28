Активисты "переименовали" Окружной административный суд в "оккупационный"

28 июня под Окружным административным судом Киева состоялась акция протеста. Активисты, участники Революции Достоинства, выразили возмущение антинациональными решениями этого суда, принятыми за последние пять лет.

"В этом суде до сих пор работают судьи времен Януковича, которые запрещали Майдан, преследовали участников Революции Достоинства. Эти судьи разваливали дела по Розенблатту. Никто из них не понес наказания, никого не коснулась люстрация", - отметил общественный активист Андрей Юсов .

По его словам, последние решения админсуда – запрет переименовывать Московский патриархат на русскую церковь, а также возврат проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве старых названий – еще раз доказывают, что этот суд работает не на государство Украина, а в пользу оккупантов.

"Поэтому этот суд должен называться" оккупационный ", а не окружной", - отметил активист, разместив на здании суда плакат под названием "Оккупационный админсуд Киева".

Во время акции под зданием суда также оставили российские рубли.

"Такими деньгами, очевидно, рассчитываются с судьями этого суда заказчики тех решений, которые здесь принимаются", - отметил Юсов.

Судьям этого суда передали требование от участников акции вернуться в украинское правовое поле, а также Конституцию Украины.

"Судьи админсуда регулярно нарушают закон. Они должны пройти люстрацию и понести ответственность за принятые неправомерные решения. На ваше место должны прийти те, кто будет руководствоваться буквой закона, а не продавать свой статус", - зачитал строки требования Юсов.

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