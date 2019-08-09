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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля

Вот и вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля, редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, которого журналисты ATR заметили на Крещатике.

В интервью местной пророссийской помойке он рассказал, что хочет открыть филиал газпромовско-кремлёвского "СМИ" в Украине. Для этого нужно отменить мовный закон — и всех дел-то...

Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это — прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега.

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Вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля

Facebook Айдера Муждабаева

Вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля

Facebook Айдера Муждабаева

Вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля

Facebook Айдера Муждабаева

Вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля

Facebook Айдера Муждабаева

Вскрылась причина нахождения в Киеве топ-пропагандиста Кремля

Facebook Айдера Муждабаева

Коротко. "Эхо Москвы" — это "СМИ", которое приглашает в эфир и публикует российских террористов, убийц украинцев. Их там таких много, но одной фамилии — "политрук днр" Прилепин, думаю, хватит. Также их постоянный автор — "крымский блогер" Горный, которого Венику спустил Кремль в момент аннексии Крыма для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте — зам Венедиктова — Рувинский — открытый крымнашист, недавно попал в "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.

Итого. Если эта диверсия состоится (надеюсь, что нет), то все, кто к этому хоть как-то причастны в Украине, будут моими не просто не друзьями, а личными врагами. Я имею в виду Сакена Аймурзаева и т.д (если написанное тут правда). Врагами не только моими, но и моих друзей патриотов, украинцев, крымских татар, ветеранов и бойцов войны с россией, которых я знаю.

И последнее. Это путинское радио не будет работать в Украине. Это все равно, что запустить в Киев полк русского спецназа. Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это — враги. Как русские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги лютые. Это — Путин. Собственной персоной. Это десант русских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено.

P.S. Прошу СБУ и ГПС больше не пускать это доверенное лицо Путина в Украину. Своего пророссийского говна нам хватает.

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Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Персона
Алексей Венедиктов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Айдера Муждабаева
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Крайківський Олег
Крайківський Олег
Веник-слуга пуйла , ще та потвора, підступна і брехлива, хоче замутити з недалекими і нерозумними зеленими служками клоуна. Нах!!!
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