До выборов Путина: Украине раскрыли секрет возвращения пленных

Обмен пленными между Украиной и террористами "Л/ДНР" говорит о том, что перспективы Минских соглашений не утеряны.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Она отметила, что переговоры между спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым сыграли не последнюю роль в этой ситуации.

"Кремль понял, что для избежания неприятных последствий нужно хоть что-то делать в вопросе с Украиной", - сказала Курносова.

Она также заявила о важности идентификации украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. "О них говорят, но комплексного подхода к этому вопросу не имеется", - заявила Курносова.

Она не исключила, что полный список узников Кремля до сих пор остается неизвестным.

Кроме того, инициировать важные вопросы необходимо во время избирательной кампании президента России Владимира Путина. "Для собственного пиара ему будет проще отпустить пленных, чем удерживать", - добавила оппозиционерка.

Она подытожила, что Украина должна играть на слабых сторонах Путина, которых у него достаточно.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что террористы грубо нарушили минские договоренности.