Адвокат Трампа поставил Зеленского в затруднительное положение – западные СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возобновил попытки давления на Украину, чтобы Киев провел расследование по двум делам, в которых заинтересован Трамп.

Как сообщает New York Times, расследование касается политических оппонентов Трампа, в частности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, занимавшегося бизнесом в Украине.

Несколько месяцев назад Джулиани пришлось отложить планируемый визит в Киев относительно этого дела, однако, в последние несколько недель он провел несколько разговоров по телефону и личную встречу с представителем нового президента Украины Андреем Ермаком в Мадриде, пишет американское издание.

Джулиани, по данным газеты, интересуют два дела ‒ первое, пытались ли украинские официальные лица помешать избранию Дональда Трампа президентом в 2016 году, и второе ‒ о возможной нелегальной связи между дипломатическими усилиями вице-президента США Джозефа Байдена и ролью его сына в газовой компании в Украине.

Джулиани, по словам журналистов, сказал, что действует в этом деле как частное лицо, но Госдеп США знает о его работе и помогает ему. Относительно того, знает ли о его усилиях сам президент Трамп, Джулиани не ответил.

Издание отмечает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас сложно, потому что он получает из США противоположные сигналы ‒ от демократов, возмущенных действиями Джулиани, и от американской администрации. Поэтому, расследуя эти дела, Зеленский может поссориться либо с одним, либо с другим политическим лагерем США.

Представители президентской команды в Киеве пожаловались американским журналистам, что уже сейчас Джулиани создает препятствия для предстоящего визита в США президента Зеленского, намекая на то, что встреча в следующем месяце зависит от того, начнется ли расследование по делам, интересующим Джулиани.

В разговоре с газетой Джулиани признал, что он поставил администрацию Зеленского в затруднительное положение, но сказал: "Если решение должно кого-то разозлить так или иначе, то надо принять правильное решение". Он добавил, что помощник президента по правовым вопросам Андрей Ермак заверил его, что расследование начнутся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за Рудольфа Джулиани разгорелся громкий скандал: адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов" в команде Зеленского.

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