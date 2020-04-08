Адвокат Ермака: фигуранты скандальных пленок сами себе наговорили на статью

Адвокат брата главы Офиса президента Андрея Ермака Иван Холондович заявил, что интервью людей, фигурирующих на скандальных записях с Денисом Ермаком, "эффекта разоравшейся бомбы" точно не вызовет.

"Что мы видим в интервью? Два сомнительных "специалиста", один из которых привлекался за мошенничество, рассказывают как они брали с "клиентов" деньги и, с их слов, передавали их Денису Ермаку. Обнародуются общеизвестные сведения. Но на записях передачи денег нет, зато очень настойчиво обсуждает суммы как раз именно голос, похожий на Штанько", – сказал Холондович.

Он отметил, что судя по датам на видео и словам самих "агентов" записи велись более полугода – за это время можно было зафиксировать хотя бы один факт передачи денег, если он действительно имел место.

Денис Ермак

Холондович отметил, что факты против как раз самих "агентов". Информация о передаче денег Денису Ермаку и от него "наверх" пока звучит только с их слов.

"Всё, что любой юрист видит в этом интервью, то это то, что оба фигуранта наговорили себе на статью. Из их слов вытекает состав преступления и странно почему до сих пор правоохранительные органы не начали еще одно уголовное производство. Ведь у них есть такое право – инициировать расследование по факту сообщения в СМИ", – отметил Холондович.

Отметим, на канале Бигус-инфо появилось интервью людей, которые фигурируют на скандальных записях с Денисом Ермаком. Сергей Шумский и Дмитрий Штанько рассказали, как помогали брату главы ОП внедрять "проекты", и брали деньги со своих клиентов, которых приводили на "собеседования".

Сергей Шумский утверждал, что он внештатный агент СБУ (хотя сама спецслужба этого не подтверждает), и заявил, что Денис лично познакомил его со своим братом, председателем ОП. В свою очередь, Дмитрий Штанько, который, как установили журналисты и вел съемку с помощью спецтехники, сказал, что не знает кто сделал записи. Хотя на одной из записей видно его лицо и то, что он один садится в машину.

Также они рассказали, что якобы люди, которые проходили собеседования в Ермака, за назначение на определенные должности должны были платить до $100 тысяч.

Как ранее сообщалось, Дмитрий Штанько фигурирует как провокатор СБУ в другом уголовном производстве и ранее был судим за мошенничество с платежными картами.

Как писал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.

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