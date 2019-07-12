580 заседаний и 987 законов: Парубий закрыл Раду VIII созыва

В пятницу, 12 июля, спикер парламента Андрей Парубий закрыл последнее заседание десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

"Последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва объявляю закрытым", – сообщил председатель Рады на заседании ВР.

При этом он отметил, что еще неделю парламентарии будут работать.

"На следующей неделе с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Десятая сессия ВРУ восьмого созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года. А последнее пленарное заседание я объявляю закрытым", – добавил он.

Перед закрытием сессии Парубий рассказал, что Рада VIII созыва провела 580 пленарных заседаний, на которых было принято 2 тысячи 734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом. Также за каденцию было проведено 35 парламентских слушаний.

Нескольким тезисами спикер ВР перечислил главные достижения текущего созыва парламента и поблагодарил политические силы, Кабинет министров и другие исполнительные органы власти, а также пятого президента Петра Порошенко за совместную работу во время каденции.

Свое выступление Парубий закончил фразой "Слава Украине", в ответ депутаты, которые находились в зале, ответили "Героям слава".

После объявления о закрытии заседания в пленарном зале парламента прозвучал государственный гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последней пленарной неделе народные депутаты приняли новый Избирательный кодекс и проголосовали за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

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