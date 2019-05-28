ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Феофанія для ветеранів, а не для чиновників: 5-річна історія боротьби

542Читать материал на украинском

Тут читаю, що достроково розпущені депутати почали боротися за здоров‘я ветеранів.

Не пройшло і 4 з половиною роки, як народні обранці згадали за ветеранів і під копірку реєструють нашу постанову про передачу медзакладів для високопосадовців та їх родин при ДУСі до МОЗ для лікування тих, хто пройшов війну!

Лікарня в Феофанії

Лікарня в Феофанії

kp.ua

Новости
Як депутати свою недоторканність захистили

А постанову ми з Олегом Мусієм підготували ще в грудні 2014 року. 4 роки депутатами потрібно було, щоб прозріти і зареєструвати ту ж саму постанову.

Я не борюсь за авторське право, але де ж ви дорогенькі захисники народу були МАЙЖЕ 5 років?!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения