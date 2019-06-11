Начало слушаний в Конституционном суде иска по указу президента о роспуске украинского парламента – настоящий тест для правовой системы страны

От того, как политики и общество отнесутся к решению Конституционного суда, зависит то, как наше государство будет существовать. Останется ли – при всех известных издержках – демократических или превратится в игрушку для самодура или для толпы. И будет ли существовать вообще, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

К нынешнему составу Конституционного суда Украины у каждого из нас немало претензий. Но такие же претензии можно предъявить к каждой институции власти – от президента до структур местного самоуправления. Когда в государстве не остается структур, которые вызывают хотя бы минимальное уважение и готовность соглашаться с их решениями, государство в буквальном смысле слова втаптывают в грязь. И то, что сейчас происходит в соседней Молдове – между прочим, при активном участии Конституционного суда – тому наглядный пример. Тогда и возникает опасность переворотов, двоевластия, диктатур, хаоса и утраты государственности.

Украина сегодня – на границе самого настоящего управленческого хаоса и общественной конфронтации. Опасность этого я не стал бы преуменьшать. Последствия этого сползания в пропасть будут катастрофичными для обычных граждан и трагическими для государства. Именно поэтому решение Конституционного суда – это шанс. Вернее, даже не так – уважение к этому решению должно стать шансом для дезориентированной страны.

Если суд согласится с доводами президента – тогда необходимо прекратить всякие дискуссии о неконституционности его указа и идти на выборы. Если суд решит, что указ нарушил нормы Основного закона – тогда президенту и его команде нужно пытаться наладить конструктивную работу с законодателями и отказаться от той подростковой конфронтации, которая была избрана Владимиром Зеленским в день его инаугурации. И понять, что конфронтация институций – катастрофа для страны. Для любой страны, но тем более для страны, которая живет в войне и экономических проблемах.

Если государство и общество достойно пройдут это испытание решением Конституционного суда – значит, у нас есть шанс. Если ничего не получится, если этим решением решать пренебречь – значит уже через несколько месяцев Украина окончательно погрузится в политический и экономический хаос.

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