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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Украина на грани хаоса

3.9т

Начало слушаний в Конституционном суде иска по указу президента о роспуске украинского парламента – настоящий тест для правовой системы страны

От того, как политики и общество отнесутся к решению Конституционного суда, зависит то, как наше государство будет существовать. Останется ли – при всех известных издержках – демократических или превратится в игрушку для самодура или для толпы. И будет ли существовать вообще, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

К нынешнему составу Конституционного суда Украины у каждого из нас немало претензий. Но такие же претензии можно предъявить к каждой институции власти – от президента до структур местного самоуправления. Когда в государстве не остается структур, которые вызывают хотя бы минимальное уважение и готовность соглашаться с их решениями, государство в буквальном смысле слова втаптывают в грязь. И то, что сейчас происходит в соседней Молдове – между прочим, при активном участии Конституционного суда – тому наглядный пример. Тогда и возникает опасность переворотов, двоевластия, диктатур, хаоса и утраты государственности.

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Украина сегодня – на границе самого настоящего управленческого хаоса и общественной конфронтации. Опасность этого я не стал бы преуменьшать. Последствия этого сползания в пропасть будут катастрофичными для обычных граждан и трагическими для государства. Именно поэтому решение Конституционного суда – это шанс. Вернее, даже не так – уважение к этому решению должно стать шансом для дезориентированной страны.

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Если суд согласится с доводами президента – тогда необходимо прекратить всякие дискуссии о неконституционности его указа и идти на выборы. Если суд решит, что указ нарушил нормы Основного закона – тогда президенту и его команде нужно пытаться наладить конструктивную работу с законодателями и отказаться от той подростковой конфронтации, которая была избрана Владимиром Зеленским в день его инаугурации. И понять, что конфронтация институций – катастрофа для страны. Для любой страны, но тем более для страны, которая живет в войне и экономических проблемах.

Если государство и общество достойно пройдут это испытание решением Конституционного суда – значит, у нас есть шанс. Если ничего не получится, если этим решением решать пренебречь – значит уже через несколько месяцев Украина окончательно погрузится в политический и экономический хаос.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
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Журба Валентина
Журба Валентина
Не с нашим счастьем и не с нашим КС! Жалко, что у нас не прецедентое право! А по хорошему - при любом раскладе нужно наконец-то подробно прописать парламентский регламент, в том числе - по коалиции! А заодно - решить вопрос присутствия - голосование простым большинством по второстепенным вопросам кнопкодавства - хотя это проблема десятого ряда, ТСК - отя для этот закон осталось тоько подписать. Ныншнему парламенту терять нечего - пуст и займется, до осени..А Зеля хоть партию раскрутит, а то его последний жлобский пикник с шаурмой (хорошо, что без мангала и кальяна) всех олько насмешил!
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Школа Юрій
Школа Юрій
Майдан - на сторожі!
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Украина на грани хаоса............ Эту грань вы давно перешли!
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