ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права"Все статьи автора

Война по законам мирного времени

2.8тЧитать материал на украинском

Страна никогда не собиралась воевать. Уверовав в мирное обретение Украиной независимости, власть не готовилась сама и не готовила к защите страны ни общество, ни армию, ни экономику.

Меньше всего к такому развитию событий адаптировано законодательное поле. Весь блок законов, призванных обеспечить эффективную оборону и безопасность страны, защиту жизни мирных граждан и их гражданских прав, безнадёжно отстал от происходящего в мире и наших реалий.

Новости
Осторожнее с цифрами, господин президент!

Именно поэтому военное положение вводилось в режиме хочу-не хочу и напоминало трагикомедию, а реальной войне уже шестой год не могут придумать честного названия. Некоторые украинские суды по-прежнему пытаются оценивать действия военных по законам мирной жизни и пугаются, когда по искам пострадавших граждан необходимо арестовывать имущество государства-агрессора.

К бывшему президенту, пока ещё существующему правительству и отживающему составу парламента много претензий, но главная – все они оказались не способны адекватно среагировать на вооружённую агрессию, сформулировать стратегию действий, перестроиться сами и перестроить все государственные механизмы. Они оставляют преемникам искорёженное законодательное поле, нашпигованное коррупционными закладками и тщательно прописанными процедурами всеобщей безответственности.

Новости
Первый месяц президента Зеленского: вот пуля пролетела – и ага…

Однако критику в адрес бывших точно не стоит воспринимать в качестве аплодисментов будущим. Их ещё надо заслужить.

Объединённая команда "Силы права" разработала Стратегию восстановления мира без территориальных и политических уступок агрессору. Мы подготовили законодательное обеспечение её реализации, над которым предстоит кропотливо работать в будущем парламенте.

Сегодня – о точечном, но очень важном шаге.

Действующий Гражданский кодекс мирного времени предусматривает, что компенсация нанесённого гражданину ущерба выплачивается помесячно или одноразово, но не более, чем на три года вперёд.

Новости
Даже не пытайтесь торговать Крымом – мы не позволим!

Это означает, что по действующему закону вдове майора Ярослава Костышина из Томашивки Хмельницкой области, оставшейся в октябре 2014-го с двумя девятилетними дочерями-близняшками, необходимо каждые три года вместе с "Силой права" возвращаться в суд и отсуживать у государства-агрессора очередную часть выплаты детям в связи с утратой кормильца, а потом с самого начала начинать непростую процедуру исполнения такого решения.

Ещё сложнее с раненными солдатами. Принятие решений о взыскании ущерба, нанесённого государством-агрессором, тормозится тем, что власть не удосужилась утвердить методику расчёта такого ущерба. Это приводит к тому, что некоторые судьи пытаются бездумно применять методику расчёта социальной помощи, которая оказывается инвалидам за счёт украинских налогоплательщиков, для расчёта суммы иска к государству-агрессору.

Новости
Опитувальник для президента Зеленського

Команда "Силы права", опираясь на опыт стран НАТО и армии Израиля, разработала специальную методику расчёта ущерба здоровью, нанесённого агрессором.

Утверждения этой методики ждёт Владимир Сторожук, защищавший страну в составе сводного отряда милиции Житомирщины и получивший летом 2015-го тяжёлое ранение в Песках, вблизи Донецкого аэропорта. Ждут сотни других покалеченных воинов, которые вслед за ним, вместе с нашей командой, пошли в наступление на юридическом фронте. Ждут десятки тысяч раненых, которым ещё предстоит вступить в эту борьбу.

Но даже после утверждения подготовленной нами методики остаётся законодательное ограничение на предъявление суммы ущерба лишь на три года вперёд. Это означает, что восемнадцатилетнему солдату, оставшемуся без ног, необходимо каждые три года, всю свою жизнь, обращаться в суд для получения за счёт России компенсации и затем воевать за исполнение каждого такого решения.

Команда "Силы права" подготовила необходимые изменения в Гражданский кодекс Украины. Дальше все будет зависеть от того, насколько работоспособным и человечным станет новый парламент страны.

21 июля мы с вами выбираем не новые или старые лица.

Мы, все вместе, выбираем партии, которые либо имеют, либо не имеют стратегии победы и восстановления мирной жизни.

Мы выбираем политические команды, которые либо способны, либо не способны исправить несовершенное и часто испорченное законодательное поле страны. То самое поле, на котором украинцам придётся и далее побеждать врага, пахать, сеять, строить – одним словом, жить.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
9
9
Смешно
7
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравчук Елена
Кравчук Елена
«Сила права»Андрея Сенченка имеет разработанную стратегию войны и мира,чего не имела предыдущая и не имеет нынешняя власть.Потребуется время.А стране нужны немедленные действия.Нужно голосовать за тех,кто работает,а не только говорит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хорошо всех вокруг критиковать,но автор долгое время был в команде Тимошенко...и этим все сказано.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кравчук Елена
Кравчук Елена
Нужно выбирать такую партию,как «Сила права».У нее уже готовые законопроекты по вопросам компенсации ущерба,нанесенного РФ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кравчук Елена
Кравчук Елена
Джонсон Саймон Ф., Механизм в виде готовых к принятию законопроектов и судебных решений.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кравчук Елена, механизм возмещения существует?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel