Страна никогда не собиралась воевать. Уверовав в мирное обретение Украиной независимости, власть не готовилась сама и не готовила к защите страны ни общество, ни армию, ни экономику.

Меньше всего к такому развитию событий адаптировано законодательное поле. Весь блок законов, призванных обеспечить эффективную оборону и безопасность страны, защиту жизни мирных граждан и их гражданских прав, безнадёжно отстал от происходящего в мире и наших реалий.

Именно поэтому военное положение вводилось в режиме хочу-не хочу и напоминало трагикомедию, а реальной войне уже шестой год не могут придумать честного названия. Некоторые украинские суды по-прежнему пытаются оценивать действия военных по законам мирной жизни и пугаются, когда по искам пострадавших граждан необходимо арестовывать имущество государства-агрессора.

К бывшему президенту, пока ещё существующему правительству и отживающему составу парламента много претензий, но главная – все они оказались не способны адекватно среагировать на вооружённую агрессию, сформулировать стратегию действий, перестроиться сами и перестроить все государственные механизмы. Они оставляют преемникам искорёженное законодательное поле, нашпигованное коррупционными закладками и тщательно прописанными процедурами всеобщей безответственности.

Однако критику в адрес бывших точно не стоит воспринимать в качестве аплодисментов будущим. Их ещё надо заслужить.

Объединённая команда "Силы права" разработала Стратегию восстановления мира без территориальных и политических уступок агрессору. Мы подготовили законодательное обеспечение её реализации, над которым предстоит кропотливо работать в будущем парламенте.

Сегодня – о точечном, но очень важном шаге.

Действующий Гражданский кодекс мирного времени предусматривает, что компенсация нанесённого гражданину ущерба выплачивается помесячно или одноразово, но не более, чем на три года вперёд.

Это означает, что по действующему закону вдове майора Ярослава Костышина из Томашивки Хмельницкой области, оставшейся в октябре 2014-го с двумя девятилетними дочерями-близняшками, необходимо каждые три года вместе с "Силой права" возвращаться в суд и отсуживать у государства-агрессора очередную часть выплаты детям в связи с утратой кормильца, а потом с самого начала начинать непростую процедуру исполнения такого решения.

Ещё сложнее с раненными солдатами. Принятие решений о взыскании ущерба, нанесённого государством-агрессором, тормозится тем, что власть не удосужилась утвердить методику расчёта такого ущерба. Это приводит к тому, что некоторые судьи пытаются бездумно применять методику расчёта социальной помощи, которая оказывается инвалидам за счёт украинских налогоплательщиков, для расчёта суммы иска к государству-агрессору.

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Команда "Силы права", опираясь на опыт стран НАТО и армии Израиля, разработала специальную методику расчёта ущерба здоровью, нанесённого агрессором.

Утверждения этой методики ждёт Владимир Сторожук, защищавший страну в составе сводного отряда милиции Житомирщины и получивший летом 2015-го тяжёлое ранение в Песках, вблизи Донецкого аэропорта. Ждут сотни других покалеченных воинов, которые вслед за ним, вместе с нашей командой, пошли в наступление на юридическом фронте. Ждут десятки тысяч раненых, которым ещё предстоит вступить в эту борьбу.

Но даже после утверждения подготовленной нами методики остаётся законодательное ограничение на предъявление суммы ущерба лишь на три года вперёд. Это означает, что восемнадцатилетнему солдату, оставшемуся без ног, необходимо каждые три года, всю свою жизнь, обращаться в суд для получения за счёт России компенсации и затем воевать за исполнение каждого такого решения.

Команда "Силы права" подготовила необходимые изменения в Гражданский кодекс Украины. Дальше все будет зависеть от того, насколько работоспособным и человечным станет новый парламент страны.

21 июля мы с вами выбираем не новые или старые лица.

Мы, все вместе, выбираем партии, которые либо имеют, либо не имеют стратегии победы и восстановления мирной жизни.

Мы выбираем политические команды, которые либо способны, либо не способны исправить несовершенное и часто испорченное законодательное поле страны. То самое поле, на котором украинцам придётся и далее побеждать врага, пахать, сеять, строить – одним словом, жить.

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