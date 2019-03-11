На прошедшей неделе команда Военного кабинета Юлии Тимошенко отработала в Луганской области. На встречах с людьми в Северодонецке, Счастье, Станице Луганской, Меловом и в других местах объясняли нашу стратегию восстановления полноценного мира без территориальных и политических уступок агрессору, обсуждали программу реинтеграции Крыма и Донбасса, разработанную нашей командой.

Самые сильные впечатления от этой поездки оставили три своеобразных символа – три моста на ту сторону.

Первый – Счастьенский мост через Северский Донец. Формально обе стороны моста удерживают ВСУ, но все равно – это путь на ту сторону.

Поговорили с местными о войне и мире.

Что поразило – на вопрос, не стреляют ли, заданный возле моста местному жителю, последовал спокойный и убийственный ответ – какое там, мост берегут, это главный путь контрабанды. Днём – тихо, весь бизнес – ночью.

Услышав эти слова, я подумал, что у нас всех есть надежда, что очень скоро рядом со знаком и "монументом" на въезде в Счастье появится знак "Контрабанда – СТОП" и ещё один "монумент" с согбенной фигурой, до боли знакомой всей стране.

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Второй мост – в Станице Луганской.

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Днём – тихо, по ночам – с горки впереди работают снайперы.

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Скорбное зрелище. Люди, большинство пенсионеры, выстаивают огромную очередь сюда и обратно. Лица, уставшие от войны, безысходности и лжи политиков, давно не верящие ни в мински, ни в миротворцев. Десять тысяч человек в день. Круглый год. К банкомату за пенсией. За продуктами. Проведать родных. И могилы.

Ну и, конечно, "бизнес" – "очередь на продажу" к банкомату и обратно, в оккупацию, профессионалы-тачечники, которые, как муравьи, перетаскивают товар из "нашей", только что разгрузившейся фуры, по мосту до "их" такой же фуры на той стороне. Всего 267 человеко-тачек по 75 кг и 20 тонн товара на месте.

Этот мост, эта очередь и этот "бизнес" – иллюстрация к тому, насколько плохо там, за мостом, и насколько неблагополучно здесь, у нас.

Вокруг всего этого напряжённо-угрюмого оживления недавние следы боевых действий.

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А ещё памятник погибшим от живых. Вот только в надписи "Не забудем!" не хватает продолжения "В память о вас восстановим страну и сделаем её сильной!"

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И последний третий мост – в Меловом.

С той стороны, за "железкой", деревня Чертково, Россия, Ростовская область.

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Здесь боев не было, но война прошла аккурат по осевой улицы Дружбы народов.

Одна сторона в России, другая – в Украине.

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А это вид с середины той самой улицы в нашу сторону. Так выглядит государственная граница.

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Чем примечателен мост в Меловом?

Да тем, что дети по нему из украинского районного центра Меловое ходят в школу в российскую деревню Чертково. Во время войны России против Украины.

На вопрос "почему?", такой же, как в Счастье, спокойный и одновременно убийственный ответ – у нас то топят, то не топят, да и вообще там перспектив больше.

Этот ответ и эти дети на пути в Чертковскую школу – приговор украинской власти.

Мост – это индикатор.

Когда родители с той стороны улицы Дружбы народов начнут посылать своих детей в украинскую школу, будем считать, что власть экзамен на зрелость сдала, да и мы, избиратели, её выбравшие.

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