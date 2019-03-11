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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

2.4т

На прошедшей неделе команда Военного кабинета Юлии Тимошенко отработала в Луганской области. На встречах с людьми в Северодонецке, Счастье, Станице Луганской, Меловом и в других местах объясняли нашу стратегию восстановления полноценного мира без территориальных и политических уступок агрессору, обсуждали программу реинтеграции Крыма и Донбасса, разработанную нашей командой.

Самые сильные впечатления от этой поездки оставили три своеобразных символа – три моста на ту сторону.

Первый – Счастьенский мост через Северский Донец. Формально обе стороны моста удерживают ВСУ, но все равно – это путь на ту сторону.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Поговорили с местными о войне и мире.

Что поразило – на вопрос, не стреляют ли, заданный возле моста местному жителю, последовал спокойный и убийственный ответ – какое там, мост берегут, это главный путь контрабанды. Днём – тихо, весь бизнес – ночью.

Услышав эти слова, я подумал, что у нас всех есть надежда, что очень скоро рядом со знаком и "монументом" на въезде в Счастье появится знак "Контрабанда – СТОП" и ещё один "монумент" с согбенной фигурой, до боли знакомой всей стране.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Второй мост – в Станице Луганской.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Днём – тихо, по ночам – с горки впереди работают снайперы.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Скорбное зрелище. Люди, большинство пенсионеры, выстаивают огромную очередь сюда и обратно. Лица, уставшие от войны, безысходности и лжи политиков, давно не верящие ни в мински, ни в миротворцев. Десять тысяч человек в день. Круглый год. К банкомату за пенсией. За продуктами. Проведать родных. И могилы.

Ну и, конечно, "бизнес" – "очередь на продажу" к банкомату и обратно, в оккупацию, профессионалы-тачечники, которые, как муравьи, перетаскивают товар из "нашей", только что разгрузившейся фуры, по мосту до "их" такой же фуры на той стороне. Всего 267 человеко-тачек по 75 кг и 20 тонн товара на месте.

Этот мост, эта очередь и этот "бизнес" – иллюстрация к тому, насколько плохо там, за мостом, и насколько неблагополучно здесь, у нас.

Вокруг всего этого напряжённо-угрюмого оживления недавние следы боевых действий.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

А ещё памятник погибшим от живых. Вот только в надписи "Не забудем!" не хватает продолжения "В память о вас восстановим страну и сделаем её сильной!"

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

И последний третий мост – в Меловом.

С той стороны, за "железкой", деревня Чертково, Россия, Ростовская область.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Здесь боев не было, но война прошла аккурат по осевой улицы Дружбы народов.

Одна сторона в России, другая – в Украине.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

А это вид с середины той самой улицы в нашу сторону. Так выглядит государственная граница.

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Три моста на ту сторону: поездка по Луганской области

Фото автора

Чем примечателен мост в Меловом?

Да тем, что дети по нему из украинского районного центра Меловое ходят в школу в российскую деревню Чертково. Во время войны России против Украины.

На вопрос "почему?", такой же, как в Счастье, спокойный и одновременно убийственный ответ – у нас то топят, то не топят, да и вообще там перспектив больше.

Этот ответ и эти дети на пути в Чертковскую школу – приговор украинской власти.

Мост – это индикатор.

Когда родители с той стороны улицы Дружбы народов начнут посылать своих детей в украинскую школу, будем считать, что власть экзамен на зрелость сдала, да и мы, избиратели, её выбравшие.

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Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Ну да, перекручивать собственные слова Сенченко умеет очень хорошо ))))
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Звон Владимир
Звон Владимир
Этот мост, эта очередь и этот "бизнес" – иллюстрация к тому, насколько плохо там, за мостом, и насколько неблагополучно здесь, у нас. У нас, действительно, не очень благополучно. И никто не утверждает обратное. Но в этой статье подтверждения этому я тоже не нашел. А что касается российской школы, в которую ходят наши дети, утверждение настолько поверхностное, что вызывает сомнение в квалификации интервьюеров. И, кстати, могла бы эта бригада позаботиться об отоплении в нашей школе, хотя бы временно. . Неплохой предвыборный трюк получился бы.
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Питон Каа
Питон Каа
Вот так вот, бандерлоги. Там перспектив больше.
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