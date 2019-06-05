За прошедшую неделю многие задавали мне вопрос: "Что толкнуло тебя и "Силу права" самостоятельно идти на выборы? Непомерные амбиции"?

Да, амбиции! Политики без амбиций – это либо "тряпки", либо политические заробитчане.

Моя амбиция – вернуть Крым и Донбасс!

Чем ближе к выборам, тем рельефнее проявляется неспособность большинства старых и новых политических партий и их лидеров дать ответ на вопрос, как восстановить полноценный мир без территориальных и политических уступок агрессору.

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Практически все, вышедшие на эту "политическую ярмарку", "обтекают" тему войны и мира, изобретая откровенно лживые рецепты возвращения Донбасса. Проблема оккупированного Крыма беззастенчиво перекладывается на будущие поколения. Зато мечты о реинкарнации "РосУкрЭнерго" выходят на первый план.

Для политических "коробейников", откровенно или застенчиво приторговывающих страной, есть пара советов.

Кто может, но не хочет отстаивать национальные интересы, – лучше уйдите сами.

Кто хочет, но не может, – лучше не позорьтесь.

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