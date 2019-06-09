После вчерашней новости о проблемах со списком мажоритарщиков "Слуги народа" на меня начали со всех сторон выходить люди с рассказами о том, что мажоритарные квоты как и места в списках лидирующей партии предлагали за деньги.

В одном регионе на встречу пригласил руководитель региональной ячейки, в другом - человек, назвавший себя близким к юристам от Зе. Странные разговоры, в которые я не особо склонна верить, осознавая сколько аферистов будут пытаться на хайпе обилетить спонсоров и продать то, что к ним не имеет никакого отношения. Полагаю, что центральный штаб может и не знать о таких сделках за их спиной. Либо же завелась крыса. Либо же.... Но в это не хочется верить. Давайте поможем правящей силе найти очаг этой биржи труда.

Объявляю поимку коррупционера.

Плачу хороший гонорар за каждого.

Мне нужны факты, явки, время, даты, встречи, кто от кого заходил, что продавал и кем прикрывался.

Пишите в личку.

Конфиденциальность гарантирую.

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