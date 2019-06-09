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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
ЖурналистВсе статьи автора

Продажа мест в списке "Слуги народа": объявляю поимку коррупционера

1.3т

После вчерашней новости о проблемах со списком мажоритарщиков "Слуги народа" на меня начали со всех сторон выходить люди с рассказами о том, что мажоритарные квоты как и места в списках лидирующей партии предлагали за деньги.

В одном регионе на встречу пригласил руководитель региональной ячейки, в другом - человек, назвавший себя близким к юристам от Зе. Странные разговоры, в которые я не особо склонна верить, осознавая сколько аферистов будут пытаться на хайпе обилетить спонсоров и продать то, что к ним не имеет никакого отношения. Полагаю, что центральный штаб может и не знать о таких сделках за их спиной. Либо же завелась крыса. Либо же.... Но в это не хочется верить. Давайте поможем правящей силе найти очаг этой биржи труда.

Продажа мест в списке "Слуги народа": объявляю поимку коррупционера

Новости
Старая власть купила новую?

Объявляю поимку коррупционера.

Плачу хороший гонорар за каждого.

Мне нужны факты, явки, время, даты, встречи, кто от кого заходил, что продавал и кем прикрывался.

Пишите в личку.

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Автор
Светлана КрюковаСветлана Крюкова
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Светланы Крюковой
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Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Піар-хід у відповідь. По-перше, ще далеко не правляча - лише президент, ані парламенту, ані кабміну. По-друге, безсумнівно продавали і продаватимуть.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Врёт, как и ОБОЗ в одной строке:" Комментарии на сайте не модерированы"
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