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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

13 лет 20 копеек

1.4т

Я по специальности бухгалтер и провожу семинары для бухгалтеров уже ровно 25 лет, а преподавать бухучет студентам начал ровно 30 лет назад, то есть в этом году сразу 2 в некотором смысле юбилея.

И я по-прежнему как к родной душе отношусь к любому, кто употребляет слово ПРОВОДКА не только в электротехническом, но и бухгалтерском смысле.

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Так вот, как учителю учета со стажем мне было невероятно приятно увидеть в приговоре бывшему Президенту в самом конце 20 копеек. Это ж какая сумасшедшая точность украинской Фемиды: 13 лет... и 20 копеек.

Я умилился.

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