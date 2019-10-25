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25 октября • обновлено в 12:25
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
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12 вопросов для фракции "Слуга народа" для прохождения полиграфа

1.1т

12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.

1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?

2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?

3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?

4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?

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5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?

6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?

7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?

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8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?

9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?

10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?

11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?

12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Светланы Крюковой
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Serov Oleg
Serov Oleg
умная женщина...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та корнішону зє неохідно задати декілька питань на поліграфі
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