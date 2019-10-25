12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.
1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?
2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?
3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?
4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?
5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?
6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?
7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?
8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?
9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?
10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?
11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?
12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.
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