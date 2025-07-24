Железняк и Гетманцев должны понести ответственность за давление на бизнес и подрыв доверия к власти, — Кирилл Сазонов

Политический обозреватель Кирилл Сазонов считает, что народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк несут общую ответственность за разрушение доверия к украинскому государству: один – из-за фискального давления на бизнес, другой – из-за политической раскачки общества во время войны.

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Такое мнение Сазонов обнародовал в соцсети.

"Что объединяет Гетманцева и Железняка? Оба несут ответственность за системное уничтожение доверия к государству – один через экономику, второй через политическое подогревание протестных настроений", – отметил Сазонов в своей заметке.

Комментируя недавнее принятие Верховной Радой законопроекта об изменениях в структуре подчинения НАБУ и САП, обозреватель подчеркнул, что не оценивает суть изменений, но указывает на ошибочный подход к их внедрению.

"Все, как всегда: не вовремя, плохо откоммуницировано и в момент, когда страна ведет войну. Но я также не готов принимать уличные подстрекательства как "единственную форму сопротивления". Митинги, критика, несогласие – это основа демократии. Но в условиях войны существует красная линия: когда политик играет на внутреннем расколе ради рейтингов – это уже не оппозиция, это игра в пользу врага", – подчеркнул он.

По мнению Сазонова, Ярослав Железняк именно этим и занимается – дестабилизирует ситуацию, используя тему НАБУ как политический инструмент, вместо защиты институций.

Параллельно, считает эксперт, Даниил Гетманцев продолжает реализовывать политику, которая ведет к упадку предпринимательства.

"Провал налоговой амнистии, массовая блокировка налоговых накладных, десятки тысяч уничтоженных ФЛП. Бизнес убегает, экономика задыхается, а мы до сих пор слушаем лекции о "фискальной ответственности", – написал Сазонов.

По его мнению, нужны политики, которые объединяют и защищают, а не те, кто расшатывает, – с трибуны или из Telegram.

"Если сейчас не остановить этих "реформаторов", дальше будет только хуже", – считает Сазонов.