"Жалоб на них не поступало": Резников прокомментировал скандал вокруг курток для ВСУ и назвал их стоимость "адекватной"

Министр обороны Украины Алексей Резников отвергает обвинения журналистов в "махинациях" с закупками курточек для воинов Вооруженных сил. Глава МО утверждает, что ведомство проводило закупку по адекватным в той ситуации ценам, а жалоб на одежду от воинов не поступало.

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Ситуацию министр прокомментировал изданию "Бабель". По словам Резникова, цена курток – абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации с дефицитом и необходимость срочно одеть большое количество военнослужащих.

Глава оборонного ведомства страны сказал, что одна куртка стоила 86 долларов. По нынешнему курсу это примерно 3 177 гривен.

"Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1072 гривны) – я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины", – заявил министр.

Он подчеркнул, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается скандалом и представители СМИ получат все сведения о скандальной закупке.

Резников заявил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач не приняли его вызов. Он считает: это означает, что обвинения в замене зимних курток летними были неправдой.

"Без обвинения в подмене зимних курток на летние в расследовании не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации", – сказал руководитель ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Резников предложил оппонентам пари: если окажется, что МО Украины действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, он подает в отставку.

– Радина и Ткач в ответ выдвинули министру обороны новые условия. Нардеп предложила ему до 09:00 28 августа опровергнуть якобы коррупционные закупки. "Опровергнете – я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников", – заявила она. Журналист в свою очередь заявил, что прекратит писать, "когда последний внутренний палач украинского общества забьется в угол".

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