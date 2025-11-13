Зеленский заявил, что Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию психологического давления на Европу. По его словам, последние вторжения беспилотников и истребителей в воздушное пространство стран НАТО имели целью запугать европейских лидеров.

Об этом глава государства сказал в комментарии Bloomberg. "Я думаю, он их напугал, это была его цель, и он ее достиг. Это было психологическое запугивание, несомненно", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, из-за таких действий некоторые лидеры стран стали менее охотно поставлять системы ПВО для Украины. Это стало демонстрацией влияния российской стратегии запугивания на европейские решения.

Таким образом Россия пытается ослабить поддержку Украины со стороны международных партнеров.