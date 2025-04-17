Зеленский создал Мариупольскую и еще 9 военных администраций на оккупированной территории: что происходит

Президент Украины подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Всего создано 10 новых военных администраций на оккупированной части области.

Видео дня

Соответствующий указ № 240/2025 опубликован на сайте главы государства. Решение принято по закону "О правовом режиме военного положения".

Согласно указу, в Мариупольском районе Донецкой области образовано 5 военных администраций : Кальчицкая сельская, Мангушская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая и Сартанская поселковая.

Также образовано 5 военных администраций в Волновахском районе : Старомлиновская сельская, Хлебодаровская сельская, Волновахская городская, Мирненская поселковая и Ольгинская поселковая.

С образованием военных администраций в указанных населенных пунктах полномочия местных военно-гражданских администраций прекращаются с того момента, как новая военная администрация начнет выполнять свои обязанности.

Указ вступает в силу дня его опубликования, то есть с 16 апреля.

Все 10 упомянутых населенных пунктов оказались под временной оккупацией в 2022 году.

Еще в мае 2023 года Павел Кириленко, возглавлявший тогда Донецкую ОВА, сообщал о планах создать военные администрации на территории Мариупольского района. По его словам, в Мариуполе такую администрацию должны были ввести как можно быстрее.

В декабре того же года на сайте президента появилась петиция с призывом создать Мариупольскую городскую военную администрацию, однако она не набрала достаточного количества голосов. В нем, в частности, критиковали действующего мэра и городской совет.

Следует также отметить, что президент регулярно создает военные администрации в регионах, где происходят боевые действия. Ранее он создал две военные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на подконтрольных властям Украины территориях Донецкой области остается около 302 тысяч гражданских лиц. Там идет обязательная эвакуация, которая началась еще в августе 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!