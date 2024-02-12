Казалось бы вот совсем недавно они крепко держались за руки, излучали тепло и преданность, глядя друг другу в глаза, гордо и несколько застенчиво улыбались свидетелям своей идиллии. Как результат такого единения душ и помыслов – удача, успехи, дети и иные благодатные продукты совместной жизни. Не без тревог и проблем, конечно, но с неизменным присутствием того, что принято именовать житейским счастьем. И тут, на тебе, – ссоры, разочарования, крах надежд и мечтаний. И как итог – драма расставания и разделения всех плодов супружества…

Так или приблизительно так в стереотипном сознании обывателя традиционно ассоциируется факт расставания людей, некогда бывших близкими друг другу или пламенными соратниками. И это естественно. В понимании современного человека брак представляется древнейшей и фундаментальной, наиболее тесной и судьбоносной формой социального союза. Олицетворением общественного института, как явления и глубинного архетипа коллективизма в фрейдистско-юнговском толковании. Разрыв же брачных отношений, как известно, влечет за собой целый комплекс кризисных последствий самого разного свойства, концентрированным выражением которых являются фатальные вопросы: "кто виноват?" и "что делать?".

Каким образом все эти нюансы могут быть актуальны, применительно к политическому процессу - в целом и ситуации с увольнением украинского главкома ВСУ Залужного - в частности? Всё просто. Максимально рациональная политическая система едва ли не аналогична с устройством крепкой и благополучной семьи. Неэффективная, соответственно – с неблагополучной семьей. Семья же, по своему содержанию, – это прежде всего ответственность, возникающая и при зарождении, и в процессе функционирования "ячейки общества", и в следствие её распада. Моральное и имущественное обязательство родоначальников, глав семьи перед всеми её членами за продуктивность, качество и перспективу жизнедеятельности субъектов семейных отношений. Ведь ключевые решения и события, происходящие внутри родни, непосредственно влияют на всех близких родственников. Цивилизованное государство – это тоже ответственность власть имущего политикума, которая затрагивает права и законные интересы миллионов людей. По сути, такая ответственность и является сущностью "общественного договора", политики и социальной жизни. В архаичных государствах с доминантой патриархального деспотизма власти, сродни России, превалирует прямо противоположная форма ответственности. Вытекающая из безропотного подчинения населения произволу власти. В воюющем демократическом государстве, находящемся в состоянии максимального напряжения нравственных, эмоционально-психологических и материальных ресурсов общества, между властью и народом, в идеале, едва ли не упраздняется сколько-нибудь существенная дистанция. Ибо право и политические условности становятся гораздо менее значимыми, чем коллективные невзгоды и всеобщая необходимость самопожертвования. И общество, преодолев внутренние противоречия, обретает небывалую монолитность, консенсус, базирующиеся на обнаженной эмоциональности сверхусилий, мужества и чести. Иначе ему просто не выжить, как и любой, оказавшейся в пучине несчастий семье…

Вот и обстоятельство увольнения Залужного, как бы причудливо это не выглядело, вполне себе органично соотносится с аллегорией развода. Что позволяет максимально трезво – в интуитивно очевидных понятиях взглянуть на ситуацию. И, как следствие, отказаться от нападок на президента, принявшего прискорбное, непопулярное, даже, вероятнее всего, несправедливое и где-то нерациональное решение. Но единственно возможное. Ибо "военные выборы" принципиально абсурдны, а гипотетически возможная смена власти любым иным способом – бесперспективна и губительна для страны.

К слову сказать, я никогда не испытывал чрезмерных симпатий к Зеленскому, не голосовал за него на минувших выборах. Но должен признать, что гарант с тех пор значительно эволюционировал в своих взглядах, став настоящим патриотом Украины, а также признанным, популярным политическим лидером мирового масштаба. К слову сказать, этот путь прозрения он проделал вместе со своими многочисленными избирателями. Которые в последние годы на собственном опыте осознали, что "перестать стрелять" и убираться прочь из Украины и в 2019 году, и поныне должен был только имперский агрессор со своим фашистским "русским миром". К тому же, Зеленскому присущ такой уникальный набор качеств, который позволил ему помочь Украине в целом весьма успешно пройти через два года кровопролитной войны. Смелость, задиристость, молодость, оригинальность, способность к лидерству, риску, импровизации и быстрому совершенствованию языковых знаний, отсутствие раболепства перед мировыми политическими лидерами, стеснительности и болезненной приверженности к чрезмерному достатку, коммуникабельность, красноречие, решительность, артистизм… Выясняется, что без всех этих самобытных качеств главы государства, выстоять именно в этой гибридной войне 21 века Украине вряд ли бы удалось. А у иных, более опытных украинских политиков, подобного нетривиального багажа столь актуальных компетенций для позитивного участия в глобальных коммуникациях постиндустриального информационного общества, просто не было. Вместе с тем, Зеленскому пришлось с самых высоких трибун креативно убеждать, агитировать, очаровывать, вдохновлять, впечатлять, да и попросту приводить в чувство самые разнообразные аудитории… Изъянов у Владимира Александровича, конечно, тоже не мало. На политическом небосклоне ангелы вообще редкие гости. Впрочем, текущая ситуация в Украине требует решения магистральных задач, оставляя демократическую шлифовку политических шероховатостей на мирное время.

Итак, у президента и главкома однажды наметились разногласия. Которые с течением времени, под воздействием фактов недостаточности ресурсов для обеспечения оборонительных военных операций, усугублялись и переросли в конфликт. Противоречивые сведения о котором стали достоянием общественности, просочившись через все возможные и невозможные грифы секретности и интересы государственной безопасности. Истинные причины разрыва доподлинно неизвестны до сих пор – о них никто не счел нужным общество официально уведомить. И сложно сказать, следовало бы в принципе нечто подобное разглашать – концентрация усилий на главной цели неизбежно предполагает абстрагирование от частностей. Но утечки были. Особенно много – в западной прессе. И очевидно, что это происходило не без предварительного умысла украинских секретных служб. Впрочем, по логике вещей, Залужному не могли вменить в вину какие-либо профессиональные промахи или патриотические изъяны. Он невероятно популярен и в армии, и в обществе в целом. Такая народная любовь, в свою очередь, была предопределена, героизмом, талантом, личными качествами и военными успехами полководца. К тому же, в подтверждение своих выдающихся заслуг, Валерий Федорович получил из рук всё того же президента звезду Героя Украины. Так что причина увольнения, вероятнее всего, имела чисто технический – сопутствующий характер. Вполне допускаю, что таковой могли быть принципиальность и строптивость главкома в общении с политическим руководством страны и зарубежными коллегами. Вариации на тему "политических амбиций" Залужного также вероятно имели влияние на вердикт президента. Хотя какие претензии на сей счет могут быть у некогда популярного артиста, ставшего президентом, к популярному полководцу, одержавшему целую череду блестящих побед в экзистенциональной войне на выживание? В любом случае, армия куда ближе к проблематике политической власти, чем театральные подмостки. А любой лидер общественных мнений, обретший политическую зрелость, потенциально наделен и политическими перспективами, независимо от того готов он вести борьбу за власть или нет.

Очевидно, что какие-либо конструктивные результаты в сфере государственного управления в условиях противоречий между ключевыми фигурами во властной вертикали, достичь крайне сложно. Точнее, чаще всего – просто невозможно. Тем более – когда речь идет о защите государства от беспринципной интервенции коварного и сильного врага. Армия, как известно, неспособна надлежащим образом функционировать без централизованного единоначалия и жесткого подчинения командирам. Это – не сфера для плюрализма мнений и дискуссий. И здесь вновь уместна все та же архетипичная аналогия с семьей. Если в супружестве кардинальный, непреодолимый разлад, неспособный обеспечить нормальное функционирование семьи, воспитание и обеспечение детей, то худшее, что могут предпринять муж и жена в таких условиях – оставить всё так, как сложилось. Такое безразличное бездействие неизбежно отложит негативный отпечаток на жизни каждого члена семьи, окунув их в лишения, психические травмы и обрекая на безуспешные поиски смысла существования и благополучия. Поэтому развод в такой ситуации – это оптимальный, разумный способ разрешения кризиса. Жертвование мнимым единением во имя лучшего будущего. Так поступают умные и ответственные люди. Так на своем уровне поступили и Зеленский с Залужным. Один принял всесторонне рискованное, нерейтинговое решение, другой его с достоинством принял. И следует понимать, что дело тут совсем не в конституционном праве президента на подобный шаг. Украина пока еще, к сожалению, не столь уж чопорно правовое государство, чтобы закон имел у нас действительно главенствующее значение. К тому же страна воюет, и поэтому здесь допустимы изрядные отступления от правил. Важнее то, что сейчас у Украины есть конкретная сиюминутная цель существования, во имя реализации которой должны консолидироваться все возможные ресурсы. Даже порой пренебрегая формальностями, этикетом и соображениями какой-либо выгоды. Иначе все обстоятельства национально-государственной идентичности – и базовые, и второстепенные просто потеряют значение.

Так что, да, Зеленский пренебрег мнением и симпатиями к Залужному подавляющего большинства граждан Украины, в том числе - своих многочисленных избирателей. Которые в своё время столь удивительным образом поместили его самого в президентское кресло. Известно, что последние социологические исследования свидетельствуют о том, что и рейтинг доверия (88% к 64% - КМИС) и президентский рейтинг (32,44% к 22,74% - ППИ) у Залужного значительно выше, чем у Зеленского. Поэтому не стоит настаивать на том, что Зеленский отстранил от власти своего возможного политического конкурента и тем самым навредил ему. Наоборот, Залужный получил импульс пассивного возрастания индивидуального рейтинга на базе тенденциозного возмущения благодарной ему аудитории: отныне и успехи, и, не дай Бог, неудачи ВСУ на фронте могут лишь увеличить симпатии населения к бывшему главкому. Чего не скажешь ни о президенте, ни о приемнике Залужного – Александре Сырском. Тем более - в условиях неопределенности с перспективами поставок западных вооружений.

Но главное для Украины и её народа во всей этой кадровой истории – это наличие той самой ответственности, определяющей искренность и результативность политических решений. Важно, чтобы и то, и другое значительно превосходило по своим масштабам, например, эффективность борьбы власти с самой собой на "2 фронте" сражений за Украину – против коррупции и кумовства. Впрочем, окончательная победа над этими внутренними врагами может обрести реальные очертания лишь после низвержения опостылевшего внешнего агрессора. Что в итоге обязательно произойдет.

Слава Украине! Героям Слава!