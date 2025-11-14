'Только давлением можно заставить россиян закончить войну': Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. Главы государств обсудили ночную атаку российской армии по Украине и дальнейшую поддержку нашего государства.

Об этом 14 ноября Зеленский сообщил в своем Telegram. Он подчеркнул, что только давлением можно заставить Москву закончить войну.

"Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. Опять ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян", – говорится в сообщении.

Усиление санкций поможет остановить войну

Украинский лидер поблагодарил коллегу за слова поддержки. В ходе разговора политики также обсудили все возможные направления дальнейшей поддержки нашего государства и совместные шаги союзников по давлению на страну-агрессора.

Зеленский убежден, что только сильные санкции заставят Россию прекратить убийства.

"Только давлением – санкциями и силой – россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не была", – резюмировал президент Украины.

Напомним, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Киев "Шахедами" и "Кинжалами": есть жертвы, пострадали десятки людей. Среди пострадавших – беременная женщина и 10-летний мальчик. Также под вражеской атакой оказалась Киевская область. В области пострадали шесть человек, среди них – ребенок.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на обстрел врага и отметил, что во время массированной воздушной атаки РФ использовала для ударов более 400 дронов и 18 ракет Он обратился к западным партнерам с призывом усилить санкции против страны-агрессора, чтобы лишить ее возможности продолжать террор.

