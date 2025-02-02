Зеленский пригласил госсека США Рубио в Украину после его слов о том, что война 'отбросила' страну на 100 лет назад

Президент Владимир Зеленский призвал посетить Украину госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что война "отбросила" страну на 100 лет назад. По словам президента, Рубио стоит увидеть, что сделали украинцы для безопасности своей Родины и мира.

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Такое заявление Зеленский сделал в интервью агентству Associated Press в субботу, 1 февраля. По его словам, Рубио "нужно приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия".

"Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, и просто поговорить с этими людьми", – сказал глава украинского государства.

Зеленский также заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и призвал к дополнительным обсуждениям между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

По словам президента, РФ не желает участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки, которые Кремль расценивает как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.

Зеленський добавил, что президент США Дональд Трамп может усадить за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина, пригрозив санкциями против энергетической и банковской системы РФ, а также продолжением поддержки армии Украины.

"Я думаю, что это самые ближайшие и самые важные шаги", – сказал он.

Разговор происходил на фоне недавних заявлений Трампа о том, что чиновники США и РФ "уже говорят" о прекращении войны и у американской стороны "очень серьезные" дискуссии с россиянами.

Напомним, 31 января Марко Рубио заявил: США признают, что РФ и Путин совершили "ужасные вещи". По его словам, Украину отбросили на сто лет назад, ее энергетика уничтожается, а выехавшие украинцы "могут никогда не вернуться". Рубио также сказал, что "кому-то придется оплачивать всю эту реконструкцию после войны".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что любые дипломатические разговоры с Путиным возможны только после построения детального действенного плана с партнерами. А без гарантий безопасности любое соглашение, заключенное с РФ, будет только началом предстоящей агрессии, предостерег президент.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог рассказал, что команда Трампа работает над планом, который позволил бы покончить с войной "за месяцы, а не годы". При этом давить планируют "как на Украину, так и на РФ".

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