Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и отметил подвиг защитников в войне. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и отметил подвиг защитников. Глава государства во время обращения вспомнил военнослужащих, которые продолжают бороться с российской оккупационной армией.

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На праздничном мероприятии присутствует также президент Польши Анджей Дуда и другие гости. Трансляцию выступления Зеленского ведет Офис президента.

Глава государства выразил благодарность всем народам цивилизованного мира за единство вокруг Украины. Зеленский подчеркнул, что большинство стран в мире понимает, что такое борьба за наибольшее конституционное право каждого народа – право на жизнь и независимость.

"В нашей Конституции сказано: защита Украины – это самые важные функции государства и дело всего украинского народа. Но как же важно и ценно чувствовать, что в этом деле украинский народ не один. Рядом с нами настоящие друзья, побратимы, государства-союзники и целые народы", – сказал Зеленский.

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