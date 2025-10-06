Зеленский ответил, влияет ли шатдаун в США на доставку оружия в Украину

Несмотря на временные бюджетные трудности в США, поставки вооружения в Украину не остановлены. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что американский шатдаун не блокирует передачу систем противовоздушной обороны.

Видео дня

Об этом президент заявил на брифинге с премьером Нидерландов Диком Схофом. По его словам, сроки поставки зависят исключительно от финансирования, а не от политических или технических ограничений.

Зеленский уточнил, что Украина продолжает получать современные системы противовоздушной обороны:

"У нас есть поставки систем ПВО. Здесь и Hawk, IRIS-T, NASAMS и Patriot. Системы мы получаем. Это хочется быстрее, но я вам сказал, от чего это зависит. На сегодня исключительно от финансов".

Также со слов президента известно, что США уже разблокировали возможность закупки систем Patriot.

Что известно о шатдауне в США

С 1 октября федеральное правительство США официально прекратило работу из-за неспособности Конгресса принять законопроект о финансировании. Из-за этого часть государственных структур временно не работает, а сотни тысяч чиновников отправились в отпуск.

Конгресс США не смог принять бюджет, хотя заседание 30 сентября продолжалось до ночи. Ни один из двух законопроектов в Сенате не набрал достаточной поддержки: сначала отклонили проект демократов, затем – республиканцев.

Несмотря на контроль республиканцев над обеими палатами и Белым домом, для принятия нужны голоса демократов, которые настаивают на включении финансирования здравоохранения, продолжении субсидий и сохранении Medicaid.

Последний шатдаун случился шесть лет назад, в 2019 году. Сколько продлится нынешний – пока не известно.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий объяснил, что остановка работы американского правительства не может повлиять на переговоры о поставках оружия Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!