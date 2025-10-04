Остановил ли шатдаун в США поставки оружия Украине: в МИД объяснили, что происходит

Информация СМИ о том, что остановка работы американского правительства может повлиять на переговоры о поставках оружия Украине не соответствует действительности. Шатдаун, который в США начался впервые с 2019 года, не сказался на военной помощи Украине.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х. Он прокомментировал публикацию в The Telegraph об опасениях относительно задержки в поставках оружия Украине.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по дроновому соглашению идут по плану, и поставки продолжают поступать", – написал Тихий.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина также опровергла информацию британского издания.

"Получаю много вопросов о том, как шатдаун в США может повлиять на военную поддержку Украины. Сейчас прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику", – отметила она.

Она добавила, что посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.

Что этому предшествовало

1 октября в Соединенных Штатах начался правительственный шатдаун. Это произошло из-за того, что Конгресс США не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года.

Сейчас никто из американских законодателей не знает, как долго продлится остановка работы правительства. Последний раз такое произошло в 2019 году.

На фоне этого шатдауна британское издание The Telegraph вышло со статьей, в которой говорилось о том, что переговоры по военной поддержке Украины якобы были заморожены после того, как федеральное правительство США прекратило работу.

Издание писало, что украинская делегация прибыла в Вашингтон 30 сентября для встреч с представителями Белого дома, чтобы заключить соглашение об обмене технологий беспилотных систем, в которых Киев имеет ведущие позиции в мире, на американские роялти. Однако из-за шатдауна эти переговоры якобы оказались в подвешенном состоянии, поскольку значительную часть федеральных сотрудников отправили домой.

Как сообщал OBOZ.UA, именно во времена президентства Трампа в США состоялся самый длинный во времени шатдаун. Он начался в декабре 2018-го и длился 35 дней. Тогда кризис и ссора президента и Конгресса произошли из-за так называемой пограничной стены между США и Мексикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!