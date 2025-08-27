Зеленский официально назначил Стефанишину послом в США и рассказал об украинских предложениях американцам

В среду, 27 августа, президент Владимир Зеленский назначил нового посла в США. Им, вместо Оксаны Маркаровой, стала Ольга Стефанишина.

В традиционном видеообращении, которое украинский лидер опубликовал в Telegram, он отметил, что формальные процедуры завершены. И он уже подписал указ о назначении нового посла.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной. Теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности из Вашингтона. Договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины", – говорится в видео.

Президент добавил, что"на столе – два украинских предложения". В частности, это соглашение об оружии для Украины. Также это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов.

"Мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях. Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне в течение всех этих лет полномасштабной войны. Это очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде – работать ради Украины", – резюмировал Владимир Зеленский.

О чем еще говорил президент в обращении

– Продолжается дипломатическая работа. Офиса, МИД, СНБО – с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров – формата для окончания войны. Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах – именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Надо давить.

– Надо принуждать Россию к реальным шагам. Россия должна закончить войну, которую начала, которую продолжает. Ответ от них должен быть. Их надо дожать до правильного ответа. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной. Мы со своей стороны будем максимально готовы – с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию.

– Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра – встречи в Швейцарии. В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача – ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться.

– Сегодня у меня был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях. Какие следующие шаги в санкциях нужны – какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление, какие схемы обхода санкций еще, к сожалению, работают. Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, мы передадим партнерам, прежде всего из "Группы семи". С их стороны есть готовность усиливать санкции.

– Я хочу поблагодарить всех ремонтных бригад, наших энергетиков, коммунальных служб, спасателей ГСЧС Украины, наших полицейских – всех, кто привлечен к ликвидации последствий российских ударов. Полтавщина, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Днепровщина, Донецкая область, Запорожье, Херсонщина – всюду наши службы реагируют, всюду оказывают помощь. Были попадания по энергетике – и вчера, и в ночь на сегодня. Быстро восстанавливаем энергоснабжение. Работы еще идут. Я благодарю каждого, кто работает ради наших людей, ради нашего государства. Спасибо всем, кто защищает Украину!

Ранее сообщалось, что украинским послом в Швеции 28 июля назначена Светлана Залищук, бывший депутат VIII созыва Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко". Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправил высокопоставленных посланников в США для новых переговоров. Глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров могут встретиться со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом уже на этой неделе (до 31 августа включительно).

