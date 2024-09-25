Зеленский обсудил со Столтенбергом усиление ПВО и перспективы приглашения Украины в НАТО. Видео

Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили усиление украинской системы ПВО и перспективы вступления Украины в НАТО.

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Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях. Также он поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины и его усилия в объединении международного сообщества для помощи Украине и укрепления ее армии.

"Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарил его за поддержку Украины во время пребывания на должности генерального секретаря Альянса. За усилия для объединения мира, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию.

Мы обсудили необходимость усиления украинской ПВО, продолжения работы ради того, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО как можно скорее, и важность своевременной реализации всех договоренностей Вашингтонского саммита Альянса", – сообщил Зеленский.

Напомним, что на полях Генассамблеи ООН 24 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В центре внимания обоих лидеров был ряд вопросов, в частности, реализация украинской Формулы мира и военная поддержка Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в формате "полного тет-а-тет". Лидеры государств говорили в США лицом к лицу, с ними не было даже переводчиков. Известно, что тема касалась войны в Украине.