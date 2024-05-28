Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем подготовку Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Основной темой разговора стала подготовка Саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Собеседники скоординировали шаги на ближайшее будущее, направленные на то, чтобы встреча стала максимально результативной и действительно приблизила реальный и справедливый мир. Подробности разговора раскрыл президент Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что телефонный разговор с президентом Евросовета провел, находясь с официальным визитом в Брюсселе, столице Европейского Союза. В ходе общения глава государства поблагодарил Шарля Мишеля за неизменную поддержку со стороны ЕС, которую ощущает Украина.

Главной темой переговоров стала подготовка Саммита мира.

"Детально обсудили подготовку Саммита мира. Ценим стремление президента Европейского совета сделать саммит максимально результативным, а следовательно, и максимально приблизить реальный справедливый мир. Скоординировали наши шаги на ближайшее время. Спасибо Шарлю Мишелю за стопроцентный конструктив", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что позицию Украины относительно того, каким должен быть настоящий мир, разделяют государства, придерживающиеся Устава ООН.

"Альтернатив подлинному миру не должно быть, и я рад, что мы в этом едины со всеми лидерами и народами, которые ценят Устав ООН и хотят, чтобы он работал в полной мере", – отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что 28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности. Документ свидетельствует о готовности Бельгии оказывать долгосрочную поддержку нашему государству: соглашение заключено на десять лет.

Кроме того, в нем закреплено обязательство Бельгии до 2028 года передать нашему государству 30 истребителей F-16. Первые западные самолеты появятся в Украине в текущем году.