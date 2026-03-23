Зеленский обсудил с президентом Мозамбика поставки газа в Украину и вызовы безопасности: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 марта, провел переговоры с лидером Мозамбика Даниэлем Шапу, во время которых стороны затронули вопросы энергетики и безопасности. Речь шла о возможных поставках газа в Украину и об обмене опытом в противодействии современным угрозам.

Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в цифровой и продовольственной сферах. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что украинская сторона заинтересована в расширении источников энергоресурсов для усиления энергетической устойчивости, особенно в условиях войны и регулярных атак на инфраструктуру.

В то же время Мозамбик выразил интерес к украинскому опыту в сфере безопасности. Речь идет о применении современных технологий и практик, которые позволяют эффективнее противодействовать угрозам и обеспечивать защиту гражданского населения.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере цифровизации. Украинский опыт в развитии электронных сервисов и цифровых решений может быть полезным для модернизации государственных систем Мозамбика.

"Договорились, что наши команды будут работать вместе", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев активно сотрудничает с пятью государствами для противодействия иранским "Шахедам". Вместе с этим Украина прорабатывает дополнительные запросы от партнеров о военной экспертной поддержке на Ближнем Востоке и вблизи Залива.

