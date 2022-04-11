Зеленский о давлении на РФ: Путин может не слышать меня, но не США и Британию

Западные страны должны были активнее проявлять свою позицию относительно войны, которую Россия начала против Украины. Общая позиция объединенного западного мира могла быть услышана президентом РФ Владимиром Путиным.

Это могло бы спасти немало жизней украинцев, считает глава украинского государства Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью американскому каналу CBS.

По словам украинского политика, именно коллективное давление западных стран могло повлиять на принятия решений президентом страны-агрессора. Зеленский считает, что Путин может не слышать лично его, но не слышать общую позицию Британии и США – невозможно.

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"Путин может не слышать меня, это понятно. У них имперские амбиции, великая держава с большой армией. Хотя сейчас они понимают, что мы можем отвечать. Но не слышать США, Британию или объединенный Западный мир – он не мог не слышать жесткую позицию", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что страны Запада до начала войны в Украине не были максимально объединенными, европейские лидеры уделяли первоочередное внимание только внутренним делам своих государств.

Но, в то же время, как отметил Зеленский, они могли оказать колоссальное давление на Путина еще тогда, и был шанс, что он бы их услышал.

"Если бы они понимали, что это самое главное, мощно давить на Путина... Они могли. Он бы должен был их услышать", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский считает, что за войну в Украине должны ответить все, кто принимал решения, отдавал приказы и выполнял их. Предотвратить вторжение мог как Владимир Путин, так и с большой вероятностью объединенный Запад.