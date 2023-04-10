Зеленский назначил главу Киевской ОВА: что известно о Руслане Кравченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной военной администрации. Им стал Кравченко Руслан Андреевич.

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Соответствующий указ №204/2023 глава государства подписал в понедельник, 10 апреля. Он был опубликован на сайте президента.

Ранее правительство согласовало назначение Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации, поддержав проект указа президента.

Что известно о Руслане Кравченко

Новый глава КОВА с 2021 года является руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Ранее он работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Кравченко был награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022).

Также он принимал участие в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), но победить не смог.

В 2014 году, когда Россия захватывала украинский Крым, Руслан Кравченко служил на полуострове. Выехав оттуда, он некоторое время послужил в Ривне и Львове. Затем, в сентябре 2014-го, на полгода уехал в зону АТО, где работал в военной прокуратуре тогда еще Артемовска и Дебальцево.

Еще через полгода Кравченко перевели в Киев, в Генеральную прокуратуру, где впоследствии было создано управление по российской агрессии. Именно военный прокурор Руслан Кравченко 14 марта 2017 подписал обвинения Виктору Януковичу в том, что тот помогал России изменить границы Украины и вести агрессивную войну. Он представлял государственное обвинение в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины, среди которых был и глава КОВА Алексей Кулеба. Во всех случаях чиновников уволили с должности "согласно поданному ими заявлению".

Алексея Кулебу затем назначили заместителем главы Офиса президента.

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