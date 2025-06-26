Зеленский или Залужный: социологи назвали вероятного победителя следующих выборов президента

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы, то лидерами гонки стали бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Большая часть украинцев голосовали бы за одного из них. Причем во втором туре выборов победил бы с большим отрывом "железный генерал".

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Такие результаты показал опрос Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS. Социсследование проводилось с 6 по 11 июня 2025 года.

У украинцев поинтересовались, за кого они бы отдали свой голос на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.

Среди тех, кто определился с выбором более 58% отдали бы свои голоса или за Зеленского, или за Залужного. За действующего президента проголосовали бы 30,9%, а за экс-главнокомандующего – 27,7%.

В то же время 24,7% не смогли определиться с выбором.

Как показал опрос, Владимир Зеленский и Валерий Залужный набрали бы почти равное количество голосов.

Однако, совсем по другому выглядит смоделированная социологами ситуация, когда во второй тур выходят Зеленский и Залужный. При таком раскладе победу одержал бы бывший главнокомандующий. Причем он бы победил действующего президента с большим отрывом.

Так, во втором туре 41,4% украинцев отдали бы свой голос за Залужного, а 27% – за Зеленского. 15,7% голосовали бы против обоих.

Соцопрос проводился методом личных интервью face-to-face с использованием планшетов (CAPI). Он охватил 2000 респондентов по всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов и зон боевых действий. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на июнь 2025 года более половины украинцев поддерживают проведение выборов после отмены военного положения. Рейтинг личного доверия украинцев возглавили экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский.

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