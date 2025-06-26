Залужный, Буданов и Зеленский возглавили рейтинг доверия украинцев – опрос SOCIS

По данным исследования Центра SOCIS, по состоянию на июнь 2025 года более половины украинцев поддерживают проведение выборов после отмены военного положения. Рейтинг личного доверия возглавляют экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский.

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Согласно результатам опроса, больше всего респондентов (66,4%) доверяют Валерию Залужному. Второе место занимает Кирилл Буданов, которому доверяют 55,3% украинцев.

Третья позиция у Владимира Зеленского, рейтинг доверия к которому составляет 49,1%. Исследование охватило 2000 респондентов из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий), опрос проводился методом face-to-face. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону. Погрешность не превышает 2,1%.