Зеленский и Макрон созвонились по поводу последних переговоров: детали

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 декабря провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по инициативе последнего. В частности, президент Франции в разговоре с украинским лидером поделился результатами важных международных переговоров.

Об этом рассказал в сети Х сам Макрон. Французский президент также выразил осуждение новых российских ударов по Украине.

Что сказал Макрон

"Я поделился тем, что помогли прояснить и начать мои недавние международные дискуссии, в частности в Китае. Франция решительно настроена сотрудничать со всеми для достижения мер деэскалации и введения режима прекращения огня", – отметил французский президент.

Он отдельно подчеркнул, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую поддержку" со стороны Европы и непосредственно Франции.

"Именно в этом заключается цель усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы будем продолжать эти усилия вместе с американцами, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Потому что на карту в Украине поставлена также безопасность всей Европы", – сказал Макрон.

Удар по Украине 6 декабря

Президент Франции также выразил "осуждение и солидарность после новых российских ударов" – речь идет о российском обстреле Украины 6 декабря.

"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, направленные на Украину прошлой ночью, в частности на ее энергетическую и железнодорожную инфраструктуру", – сказал Макрон.

Он добавил, что Запад и в дальнейшем "должен оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир".

Встреча в Британии

"В понедельник я поеду в Лондон для встречи с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии, чтобы подвести итоги ситуации и переговоров, проходящих в рамках посредничества США", – отметил Макрон.

Французский лидер добавил, что европейцы "непременно станут важной опорой справедливого и устойчивого решения, которое мы строим вместе".

Как сообщал OBOZ.UA, уже на 8 декабря запланирована встреча украинского президента Зеленского, президента Франции Макрона, премьера Британии Стармера и канцлера Германии Мерца. Во время встречи лидеры планируют обсудить ход всех переговоров о завершении российско-украинской войны.

Напомним, что 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие специальный посланник по вопросам мира Стив Уиткофф, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

