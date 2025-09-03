'Завоевывает территории': Мерц ответил, когда Путин будет готов к переговорам и отправит ли Германия свои войска в Украину

У российского диктатора Владимира Путина пока нет оснований участвовать в переговорах по окончанию войны в Украине. Изменить свою позицию он сможет только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.

Такое мнение в интервью немецкому телеканалу Sat.1 высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он также добавил, что ФРГ не планирует отправлять войска в Украину, даже после заключения мирного договора.

Мерц о Путине

Мерц подчеркнул, что глава Кремля согласится на переговоры только тогда, когда будет видеть в этом собственную выгоду. Сейчас продолжение войны приносит ему больше пользы.

"Он завоевывает территории. Он видит дискуссию, которую мы ведем здесь, в Европе, и которую ведем в Америке. Он видит, как с ним обращается американский президент. Он видит, как с ним обращаются другие главы государств и правительств мира", – подчеркнул немецкий политик.

Он считает, что заставить Кремль изменить свою позицию можно только создав такие условия, при которых Россия будет вынуждена искать выход из войны. Прежде всего речь идет об экономическом давлении и истощении военной экономики РФ.

"Мы должны создать для этого основания. С военной точки зрения это будет сложно, но с экономической – это возможно. Надо позаботиться о том, чтобы Россия не имела возможности поддерживать военную экономику", – сказал Мерц и добавил, что введение пошлин для стран, которые продолжают активно торговать с Россией, было бы неплохим решением.

Мерц о немецких войсках в Украине

В то же время Мерц отметил, что ни от правительства Германии, ни от ЕС не поступало конкретных предложений о введении иностранных войск в Украину.

По словам канцлера, сейчас главным залогом безопасности для Украины является поддержка ее армии в противостоянии российской агрессии. Участие немецких военных возможно только в отдаленном будущем – после достижения перемирия или мирного соглашения.

"До момента перемирия отправки войск в Украину точно не будет. И даже после этого я имею значительные сомнения относительно участия Германии", – заявил он.

При этом он подчеркнул, что любое решение потребует одобрения Бундестага и будет зависеть от договоренностей с Россией.

Напомним, ранее Мерц уже говорил о том, что агрессивная война России против Украины может продолжаться еще много месяцев. И к этому партнеры Киева должны быть готовы. Канцлер также подчеркнул, что сохранение работы "коалиции решительных" является одним из приоритетов франко-германского союза.

Как писал OBOZ.UA, по словам Мерца, Европейский Союз и Германия еще никогда не прилагали "больших дипломатических усилий, чем за последние три недели" для прекращения войны в Украине. Однако глава немецкого правительства предостерег, что ожидание мира требует терпения.

