Война России против Украины продлится еще много месяцев, – Мерц

Война России против Украины может продолжаться еще много месяцев. И к этому партнеры Киева должны быть готовы.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Тулоне. Слова Мерца цитирует Le Figaro.

Канцлер Германии, говоря о полномасштабной российской агрессии против Украины, высказал предположение, что "эта война, возможно, продлится еще много месяцев".

Он добавил, что западные союзники в любом случае должны быть готовы к такому ходу событий и продолжать помогать Украине в условиях полномасштабной войны.

По словам Мерца, Германия и Франция подготовлены к этому – в тесной координации с европейскими партнерами, Соединенными штатами, а также "коалицией желающих".

"Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы", – сказал Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что сохранение работы "коалиции решительных" является одним из приоритетов франко-германского союза.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что полномасштабную войну, развязанную Россией, необходимо прекратить, но не любой ценой. Он отметил, что капитуляция Украины лишь даст кремлевскому диктатору Владимиру Путину время на подготовку к новому нападению.

Прогнозы партнеров по завершению войны

Прогнозы европейских и американских политиков относительно завершения войны России против Украины существенно различаются. Европа чувствует угрозу и более реалистично оценивает то, что происходит в соседней по континенту стране.

Так, в Великобритании считают, что Россия не настроена на серьезные переговоры по завершению войны в Украине и не готова к компромиссам. Поэтому боевые действия, скорее всего, будут продолжаться и через год. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также скептически оценил возможность завершения войны до конца 2025-го. По его словам, трудно ожидать, что Украине "удастся достичь переговорного решения до конца года".

Зато американские чиновники высказываются более позитивно относительно окончания войны в Украине.

В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что мир в Украине может наступить уже в течение шести месяцев. По его словам, ключевые вопросы – территории и гарантии безопасности – должны решаться дипломатически.

Со своей стороны спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что войну в Украине удастся урегулировать до конца 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война все равно закончится. И российский диктатор Владимир Путин никуда от этого не денется, а российская сторона, которая начала войну, должна ответить за все как агрессор.

