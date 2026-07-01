Залужный ответил, будет ли баллотироваться на выборах: всплыли детали разговора с Зеленским

Бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного вызвали в Киев незадолго до отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Там он собирался выяснить, будет ли он участвовать в президентских выборах, если бы они проводились осенью.

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Об этом сообщают украинские СМИ. По их информации, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Залужным подчеркнул, что выборы нужно провести так, чтобы в стране не произошло нового внутреннего раскола.

О чем разговаривали Зеленский и Залужный

Как сообщается, формальный повод для вызова Залужного появился тогда, когда премьер Кир Стармер готовился к отставке. Поскольку Великобритания является стратегическим партнером Украины, первую половину встречи в начале прошлой недели Зеленский и Залужный лицом к лицу обсудили ситуацию в Лондоне и потенциальные последствия для отношений между Лондоном и Киевом. Источники в окружении обоих участников встречи сообщают, что президент остановился на теме президентских выборов.

"Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача – провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, продолжил президент, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации источников, президент задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты, если выборы пройдут осенью, и Залужный ответил, что да.

"После этого разговор продолжался ещё некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути — в этом не было смысла. Хотя среди возможных предложений Банковая была готова обсуждать не только дипломатические должности, но практически любые государственные посты, в том числе и пост главы правительства", – говорится в сообщении.

Бывший главнокомандующий ВСУ, по версии СМИ, объяснял, что, мол, он никогда не стремился к карьере в политике, но многие люди возлагают на него надежды, и он не сможет объяснить им, почему пренебрегает их доверием. После чего они пожали друг другу руки и разошлись. Кроме того, с Залужным также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Они повторили практически те же аргументы: возможный раскол общества, опасность чрезмерно конфликтной кампании, риски для государства. Ответ Залужного тоже не изменился. После этого даже у самых опытных переговорщиков с Банковой аргументы иссякли. Но на прощание они все же попросили Залужного: "Брат, но ты подумай еще раз", – говорится в материале.

Отмечается, что после того, как Залужный уехал, стало ясно, что прошлогодняя попытка Офиса президента Украины перезапустить политический процесс, чтобы организовать выборы осенью, столкнулась со сложными препятствиями.

Напомним, ранее Валерий Залужный ответил на вопрос о президентских амбициях. По словам "железного генерала", в последнее время его имя слишком часто фигурирует в новостях. В то же время во время войны он не думает о карьере политика и считает, что такой вопрос вообще должен быть табу.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Associated Press посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, возникших после начала полномасштабного вторжения России. Он также сообщил об обыске в своём кабинете в 2022 году, после которого позвонил тогдашнему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

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