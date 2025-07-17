За незаконные санкции против меня рассчитались 'крупной валютой' в виде кресла премьер-министра, – Порошенко

Петр Порошенко заявил, что власть запуталась в своей лжи, пытаясь оправдать незаконные санкции против него. Он раскритиковал высказывания новоназначенного премьера Юлии Свириденко на заседании Верховной Рады в четверг, 17 июля.

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Свое возмущение действиями власти Порошенко выразил во время выступления в Верховном Суде, где рассматривается его иск относительно незаконного указа о санкциях.

Как стало известно, сегодня во время заседания ВР Юлия Свириденко, которая была министром экономики и назначена на должность премьер-министра Украины, заявила, что санкции были введены на основании решения Межведомственной рабочей группы и данных Госфинмониторинга. Зато Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании парламентской ВСК 25 июня заявил, что не передавал Минэкономики данные по Порошенко, поскольку это нарушает закон.

Представители власти, несмотря на постановление Верховного Суда, не предоставили документы, в частности, протокол межведомственной рабочей группы, о которой заявила Юлия Свириденко, и продолжают игнорировать требования суда.

"Это – доказательства фальсификации, незаконности санкций. Это кардинальное противоречие, когда Пронин говорит: "Я ничего не направлял", а Свириденко говорит: "Все было направлено Прониным". Хочу сказать, что на сегодня в 2025 году ни разу ни Министерство экономики, ни тем более не имея законных полномочий, Финмониторинг, ни Кабинет министров не инициировали санкции. Кроме Указа, где указана моя фамилия. Потому что все разы инициировала Служба безопасности Украины. Но в представлении Службы безопасности Украины нет фамилии Порошенко", – отметил пятый Президент.

"Шмыгаль, который подписал санкции и был 100% человеком президента, отправлен в отставку. На его месте назначена тысячепроцентная "своя" Свириденко. Идут расчеты за незаконные санкции против Порошенко. Причем посольские стулья уже закончились, перешли к крупной валюте в виде кресла Премьер-министра. Рассчитываются за нарушение закона и моих законных прав", – возмутился лидер оппозиции.

Порошенко также отметил, что власть пытается затянуть судебный процесс, но незаконные санкции против лидера оппозиции препятствуют европейской интеграции Украины. Он подчеркнул: этот судебный процесс – это борьба за демократию, верховенство права и европейское будущее Украины.

В судебном заседании присутствовали представители 11 дипломатических учреждений, журналисты украинских и иностранных медиа, общественные активисты, народные депутаты и участники войны.

Следующее судебное заседание состоится 23 июля в 11 часов.