Европейским странам нужно вернуть социальные стандарты до того уровня, на котором они были во времена холодной войны. Иначе Европа будет не в состоянии противостоять угрозе со стороны рф без помощи США, о чём пишет The Wall Street Journal.

Трамп, таким образом, оказался лишь катализатором этого процесса, причина же его состоит в том, что европейские члены НАТО повысили свой социальный уровень за счёт чрезмерного снижения расходов на оборону, слишком беспечно надеясь на Соединённые Штаты и на то, что большой войны больше не будет.

Даже теперь договариваться с обществом о снижении социальных стандартов легче только на востоке и чем дальше от россии, тем сложнее.

Лишь Трамп и держит Европу в тонусе, напоминая, как тяжко ей будет против россии без американской поддержки.

Может, Европе дешевле сейчас помочь Украине уничтожить мордор и так решить все вопросы? Помощь Украине это инвестиция в социальное будущее европейских стран. И, кстати, Соединённых Штатов — тоже. Это уже не WSJ, это я добавляю от себя.

Буриданов осёл выбирал между двумя охапками сена, пока не умер. Европа выбирает между затратами на боеспособность и социальными — между пушками и маслом. Америка (где не только ослы, но и слоны) выбирает между безвозвратной помощью Украине и кредитом под 0%, а пока что ничего не даёт вообще, ибо не может определиться, как дать лучше.

Если Цивилизация не выберет то, что важнее, ей вскоре станет ни до фермеров, ни до красных линий, ни — даже — до Мексики. Ослы задумались.