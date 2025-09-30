УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Вызвала самый большой кризис безопасности в Европе": Румыния в ООН призвала наказать Россию за войну против Украины

Дарья Дурова
Новости политики
2 минуты
276
'Вызвала самый большой кризис безопасности в Европе': Румыния в ООН призвала наказать Россию за войну против Украины

Война России против Украины стала крупнейшим кризисом безопасности в Европе за последние десятилетия и бросила вызов международному правопорядку. Государство-агрессора РФ необходимо привлечь к ответственности.

Видео дня

Об этом заявила Оана-Сильвия Цою, министр иностранных дел Румынии. На общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) она призвала к справедливости и восстановлению мира, передает "Укринформ".

Справедливый и длительный мир – в интересах всех

Цою заявила, что румынское правительство выступает за то, чтобы Российская Федерация понесла ответственность за жестокую и агрессивную войну.

Кремль не только воюет против украинского народа, но и устраивает провокации в других странах, как нарушение суверенного воздушного пространства Польши, Эстонии, Дании, Румынии. Это абсолютно безответственные действия, подчеркнула министр.

"Мы в очередной раз доказали вместе, что провокации, направленные на дестабилизацию наших альянсов и давление на наше единство, достигают противоположного. Мы знаем и подтверждаем, что вместе мы сильнее, что благосостояние каждого из нас зависит от безопасности всех нас", – уверена она.

Война РФ против Украины, которая ведется как традиционными, так и гибридными методами, имеет негативное влияние на морскую безопасность в Черноморском регионе и бросает вызов устойчивости соседних государств.

"Мы, Организация Объединенных Наций, должны действовать с убеждением, что справедливый и длительный мир в Украине в интересах всех. Мы приветствуем усилия США и Европы в этом направлении и призываем к немедленному, полному и безусловному прекращению огня", – сказала глава МИД.

Она напомнила, что Украине нужна поддержка и солидарность международного сообщества. "В полном соответствии с Уставом ООН Украина имеет право защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность", – подчеркнула Цою.

Министр иностранных дел заверила, что поддержка Украины от Румынии "будет продолжаться столько, сколько потребуется".

"Вызвала самый большой кризис безопасности в Европе": Румыния в ООН призвала наказать Россию за войну против Украины

Как писал OBOZ.UA, после того как РФ демонстративно нарушила воздушное пространство Польши, вторгшись своими беспилотниками в страну НАТО, через несколько дней она то же самое сделала и в Румынии. Эти провокации не являются "случайностями" – Москва испытывает единство евроатлантического сообщества и пытается спровоцировать более широкую конфронтацию. Постпред Украины в ОБСЕ Ростислав Палагусинец призвал к введению санкций против агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!