'Вызвала самый большой кризис безопасности в Европе': Румыния в ООН призвала наказать Россию за войну против Украины

Война России против Украины стала крупнейшим кризисом безопасности в Европе за последние десятилетия и бросила вызов международному правопорядку. Государство-агрессора РФ необходимо привлечь к ответственности.

Об этом заявила Оана-Сильвия Цою, министр иностранных дел Румынии. На общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) она призвала к справедливости и восстановлению мира, передает "Укринформ".

Справедливый и длительный мир – в интересах всех

Цою заявила, что румынское правительство выступает за то, чтобы Российская Федерация понесла ответственность за жестокую и агрессивную войну.

Кремль не только воюет против украинского народа, но и устраивает провокации в других странах, как нарушение суверенного воздушного пространства Польши, Эстонии, Дании, Румынии. Это абсолютно безответственные действия, подчеркнула министр.

"Мы в очередной раз доказали вместе, что провокации, направленные на дестабилизацию наших альянсов и давление на наше единство, достигают противоположного. Мы знаем и подтверждаем, что вместе мы сильнее, что благосостояние каждого из нас зависит от безопасности всех нас", – уверена она.

Война РФ против Украины, которая ведется как традиционными, так и гибридными методами, имеет негативное влияние на морскую безопасность в Черноморском регионе и бросает вызов устойчивости соседних государств.

"Мы, Организация Объединенных Наций, должны действовать с убеждением, что справедливый и длительный мир в Украине в интересах всех. Мы приветствуем усилия США и Европы в этом направлении и призываем к немедленному, полному и безусловному прекращению огня", – сказала глава МИД.

Она напомнила, что Украине нужна поддержка и солидарность международного сообщества. "В полном соответствии с Уставом ООН Украина имеет право защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность", – подчеркнула Цою.

Министр иностранных дел заверила, что поддержка Украины от Румынии "будет продолжаться столько, сколько потребуется".

Как писал OBOZ.UA, после того как РФ демонстративно нарушила воздушное пространство Польши, вторгшись своими беспилотниками в страну НАТО, через несколько дней она то же самое сделала и в Румынии. Эти провокации не являются "случайностями" – Москва испытывает единство евроатлантического сообщества и пытается спровоцировать более широкую конфронтацию. Постпред Украины в ОБСЕ Ростислав Палагусинец призвал к введению санкций против агрессора.

