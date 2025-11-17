ВСУ могут быть привлечены к защите ЕС от российского нападения: еврокомиссар назвал условие

В случае завершения войны мирным соглашением украинские войска смогут рассматриваться как часть общей системы безопасности Евросоюза. Речь идет о потенциальном участии Украины в усилении обороны восточных границ ЕС после установления устойчивого мира.

О таких возможных сценариях пишет издание Politico, которое отмечает, что европейские чиновники все чаще говорят о роли Украины в будущей архитектуре безопасности. В материале также цитируют еврокомиссара Андрюса Кубилюса, который считает, что боевой опыт ВСУ может усилить оборону приграничных регионов ЕС.

Новые подходы к безопасности

Кубилюс признал, что украинская армия имеет уникальный опыт, который сегодня не имеет аналогов в Европе. По его словам, именно этот опыт может стать ключом к укреплению безопасности союзников. Он даже сравнил подход к гарантиям безопасности с уроками литовской истории, подчеркивая, что "лучше иметь несколько механизмов защиты".

Политик также подчеркнул, что возможное размещение украинских военных не будет противоречить планам Германии по отправке бронетанковой бригады в Литву или присутствия американских военных в Балтии. Он отдельно упомянул о статье 5 НАТО, добавляя, что гарантии Альянса важно дополнять механизмами Евросоюза. Такое сочетание, по его логике, позволит реагировать быстрее и понятнее в кризисных ситуациях.

Перспективы и ограничения

Несмотря на оптимистичные очертания будущего, Politico отмечает, что сейчас речь идет лишь о гипотетическом сценарии. Российская армия продолжает наступательные действия на востоке Украины, а российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к любым компромиссам.

Параллельно затягивается и процесс сближения Украины с НАТО, где некоторые союзники, включая США, выражают осторожность относительно быстрого расширения. Но все же в ЕС признают: опыт украинских военных может стать одним из самых ценных элементов европейской обороны.

