Сибига рассказал, сколько боеприпасов Украина рассчитывает получить в рамках 'чешской инициативы' до конца года

Украина продолжает получать артиллерийские снаряды в рамках чешской инициативы. До конца года Киев рассчитывает на поступление еще почти 2 млн боеприпасов.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе совместной с его чешским коллегой Яном Липавским пресс-конференции в Киеве, сообщает "Укринформ". Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал помощь Чехии "жизненно важной".

Что известно

Уже до конца года в рамках чешской инициативы Украина должна получить 1,8 млн боеприпасов для артиллерии.

"Чехия осуществляет практические взносы в нашу общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", – сказал Сибига.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Чехия не просто оказывает военную помощь Украине. Она делает "жизненно важный вклад" в нашу оборону.

"Поставки боеприпасов, приобретенных за счет замороженных российских активов, – это пример решительных и смелых решений Чехии. Спасибо. Мы приветствуем продолжение снарядной инициативы", – подчеркнул Сибига.

Инициативу по приобретению боеприпасов для Сил обороны Украины Чехия начала в прошлом году, заручившись поддержкой союзников. Уже в 2024-м, после старта инициативы, удалось приобрести и передать украинским воинам около 1,5 млн снарядов различного калибра.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле премьер-министр Чехии заявил, что его страна не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа. Вместо этого официальная Прага сосредоточится на собственной инициативе по боеприпасам, а также на других проектах по помощи нашему государству, которые были одобрены на саммите в Вашингтоне.

В частности, в том же месяце стало известно, что Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года.

